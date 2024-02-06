ВТБ объявил размер призового фонда Югорского лыжного марафона

На данный момент на участие в марафоне подали заявки более тысячи человек, причем это не только граждане России. Среди желающих принять участие есть и те, кто приедет из Республики Казахстан и Эстонии. На сегодняшний день география участников спортивного события в Российской Федерации охватывает почти 30 регионов. Участники марафона представлены разными возрастными группами, начиная с малышей в сопровождении родителей и до пенсионеров в возрасте 80 лет.