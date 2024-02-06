ВТБ объявил размер призового фонда Югорского лыжного марафона

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Published Сегодня, 14:46
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В этом году общий размер призового фонда Югорского лыжного марафона составляет 2,3 миллиона рублей.
По сообщению издания inkazan.ru, в первый день старта мероприятия — в субботу, 6 апреля, разыграют 1,6 миллиона рублей из общего призового фонда. Десять первых лыжников, достигших финиша, получат денежные призы: 1-е место — 400 тысяч рублей, 2-е место — 200 тысяч рублей и 3-е место — 100 тысяч рублей. Оставшаяся сумма будет разыграна в воскресенье, 7 апреля, во второй день марафона. Все участники спортивного события без исключения также получат майки, шапки, значки и медали в качестве памятных призов об участии в мероприятии.
На данный момент на участие в марафоне подали заявки более тысячи человек, причем это не только граждане России. Среди желающих принять участие есть и те, кто приедет из Республики Казахстан и Эстонии. На сегодняшний день география участников спортивного события в Российской Федерации охватывает почти 30 регионов. Участники марафона представлены разными возрастными группами, начиная с малышей в сопровождении родителей и до пенсионеров в возрасте 80 лет.
В этом году в Югорском лыжном марафоне будут участвовать не только любители, но и профессиональные спортсмены, среди которых легенды лыжного спорта. Напомним, в разные годы победителями Югорского лыжного марафона становились известные олимпийские чемпионы, в том числе Александр Легков, Александр Большунов, Татьяна Сорина, Евгений Дементьев и Сергей Устюгов.
Представитель ВТБ и «Открытие» в Ханты-Мансийске Виталий Мосунов отметил, что в этом году участников спортивного мероприятия ожидают новшества, включая «Ретрогонку» на 7 километров с использованием винтажного лыжного инвентаря и нестандартный финиш в городском парке. По его словам, Югорский лыжный марафон является доброй традицией, а также ярким закрытием лыжного сезона для многих любителей спорта.