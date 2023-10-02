Стройка посреди двора. Омичи несколько лет добиваются сноса гаража на Шебалдина

Участок с кадастровым номером 55:36:120301:1032 под строительство двухэтажного гаража на Масленникова кооператив «Восток-93» получил в аренду от Главного управления по земельным ресурсам Омской области в марте 2007 года. В ноябре 2008-го омский департамент архитектуры и градостроительства выдал кооперативу разрешение на строительство гаража. Но объект так и остался недостроенным, а сам кооператив «Восток-93» ликвидировали в 2020 году.