Стройка посреди двора. Омичи несколько лет добиваются сноса гаража на Шебалдина

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Городу55 стали известны новые подробности в истории с завершением строительства двухэтажного гаража с овощехранилищем на пересечении улиц Масленникова и Шебалдина в Октябрьском округе.
Долгострой со всех сторон окружен домами разной этажности. Жильцам этих многоэтажек все это время приходится из своих окон смотреть на недостроенный гараж.
«Жильцы домов, во дворе которых стоит этот недостроенный ужас, вот уже 10 лет пытаются добиться сноса этого гаража, поскольку стоит он посреди двора, где в нормальных условиях должна быть детская площадка и зеленые насаждения», — сообщила Городу55 омичка.
По словам женщины, они с жильцами пытались обращаться в прокуратуру и к губернаторам, но добиться решения ситуации в свою пользу с долгостроем в центре двора не удалось.
«Среда обитания становится все хуже. Представляете, во дворе под окнами двухэтажный сарай и машины в самом центре двора, просто сказка», — добавила омичка.
Участок с кадастровым номером 55:36:120301:1032 под строительство двухэтажного гаража на Масленникова кооператив «Восток-93» получил в аренду от Главного управления по земельным ресурсам Омской области в марте 2007 года. В ноябре 2008-го омский департамент архитектуры и градостроительства выдал кооперативу разрешение на строительство гаража. Но объект так и остался недостроенным, а сам кооператив «Восток-93» ликвидировали в 2020 году.
Теперь же собственницей объекта незавершенного строительства является индивидуальный предприниматель Рудаева Н. С. Она арендует земельный участок с номером 55:36:120301:2327, который, по сути, входит в границы участка с номером 55:36:120301:1032. Предпринимательница, как ранее рассказывал Город55, обратилась за разрешением на отклонение от предельных параметров строительства. Она хотят уменьшить минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений до 0 км, чтобы достроить гараж.