«Ленфильм» объявил о приеме заявок на участие в 3-м сезоне сценарной лаборатории

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Как передает properm.ru, участниками конкурса могут быть режиссеры-дебютанты, у которых есть хотя бы одна снятая картина. Например, короткометражка или документальный фильм. Заявки разрешается подавать также вместе со сценаристом. Зарегистрироваться на участие в проекте можно до 31 марта. В шорт-лист войдут тридцать авторов. Их имена станут известны в начале мая. Финальный перечень участников опубликуют в середине мая.
Обучение в лаборатории будет проходить в рамках трех сессий, которые пройдут в июне, сентябре и декабре. Дебютантам предстоит участие в семинарах. Также они будут обсуждать свои работы с мастерами, кураторами и лекторами на площадке «Ленфильма». За каждым участником будет закреплен куратор.
Завершающим этапом лаборатории станет питчинг, в рамках которого авторы представят свои проекты экспертам в области киноиндустрии — продюсерам, представителям фондов поддержки кино и кинокомпаний. Кроме этого, в качестве экспертов выступят представители Министерства культуры. Один из проектов будет реализован на базе киностудии «Ленфильм».
Как отметил гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков, лаборатория уже продемонстрировала свою эффективность, поэтому киностудия без сомнений решилась провести третий сезон. По итогам прошлого сезона «Ленфильм» выбрал для реализации проект «Фейерверки днем» — режиссерскую работу Нины Воловой.
«Мы хотим снять это кино и будем представлять заявку на питчинге в Минкультуры в этом году», — сообщил Федор Щербаков.
Руководитель киностудии также поблагодарил Министерство культуры за поддержку проекта. Он подчеркнул, что работа с дебютантами в кинематографе по-прежнему является приоритетным направлением для киностудии.
Отметим, что участие в проекте является бесплатным. Проезд и проживание участников лаборатории в Санкт-Петербурге на период очных занятий оплатят организаторы.