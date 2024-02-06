«Ленфильм» объявил о приеме заявок на участие в 3-м сезоне сценарной лаборатории

Как передает properm.ru, участниками конкурса могут быть режиссеры-дебютанты, у которых есть хотя бы одна снятая картина. Например, короткометражка или документальный фильм. Заявки разрешается подавать также вместе со сценаристом. Зарегистрироваться на участие в проекте можно до 31 марта. В шорт-лист войдут тридцать авторов. Их имена станут известны в начале мая. Финальный перечень участников опубликуют в середине мая.