Хотели заехать в 2020-м. В Омске для врачебного диспансера отремонтируют заброшку

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Городу55 стало известно, что в Омской области одобрили проект капремонта здания врачебно-физкультурного диспансера на Энтузиастов, 31А. Положительное заключение сегодня, 6 февраля, выдало АУ «Государственная экспертиза Омской области».
Разработкой проектной документации для бюджетного учреждения занималась компания «Оценка технического состояния конструкций» из Санкт-Петербурга. Контракт с фирмой на обследование здания и разработку рабочей документации по капремонту заключили в ноябре 2022 года. За работу питерцам заплатили 2,25 млн рублей.
Напомним, что ранее в двухэтажном здании 1969 года постройки находился детский сад. Но в октябре 2018-го имущество на Энтузиастов передали в собственность Омской области как раз для размещения врачебно-физкультурного диспансера. Сейчас медучреждение находится в жилом пятиэтажном доме на Масленникова, но диспансер перестал справляться с возросшим потоком посетителей. Там он занимает площадь около 700 кв. м, а здание на Энтузиастов площадью больше 2000 кв. м.
Пять лет назад, кстати, говорилось, что диспансер переедет в новое помещение в четвертом квартале 2020 года. Но процесс значительно затянулся.