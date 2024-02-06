Хотели заехать в 2020-м. В Омске для врачебного диспансера отремонтируют заброшку

Напомним, что ранее в двухэтажном здании 1969 года постройки находился детский сад. Но в октябре 2018-го имущество на Энтузиастов передали в собственность Омской области как раз для размещения врачебно-физкультурного диспансера. Сейчас медучреждение находится в жилом пятиэтажном доме на Масленникова, но диспансер перестал справляться с возросшим потоком посетителей. Там он занимает площадь около 700 кв. м, а здание на Энтузиастов площадью больше 2000 кв. м.