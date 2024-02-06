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Хотели заехать в 2020-м. В Омске для врачебного диспансера отремонтируют заброшку

6 февраля 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске для врачебно-физкультурного диспансера отремонтируют заброшку

Проект капремонта 6 февраля получил положительное заключение от «Государственной экспертизы Омской области».

Городу55 стало известно, что в Омской области одобрили проект капремонта здания врачебно-физкультурного диспансера на Энтузиастов, 31А. Положительное заключение сегодня, 6 февраля, выдало АУ «Государственная экспертиза Омской области».

Разработкой проектной документации для бюджетного учреждения занималась компания «Оценка технического состояния конструкций» из Санкт-Петербурга. Контракт с фирмой на обследование здания и разработку рабочей документации по капремонту заключили в ноябре 2022 года. За работу питерцам заплатили 2,25 млн рублей.

Напомним, что ранее в двухэтажном здании 1969 года постройки находился детский сад. Но в октябре 2018-го имущество на Энтузиастов передали в собственность Омской области как раз для размещения врачебно-физкультурного диспансера. Сейчас медучреждение находится в жилом пятиэтажном доме на Масленникова, но диспансер перестал справляться с возросшим потоком посетителей. Там он занимает площадь около 700 кв. м, а здание на Энтузиастов площадью больше 2000 кв. м.

Пять лет назад, кстати, говорилось, что диспансер переедет в новое помещение в четвертом квартале 2020 года. Но процесс значительно затянулся.

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#Омск#Капремонт#Здравоохранение#Медицина#Проект#Новости#Врачебно-физкультурный диспансер#Экспертиза#Переезд#Юлия Истомина
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