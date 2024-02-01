Переедет частично. В Омске на Гагарина хотят оставить поликлинику военного госпиталя

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Пару дней назад Город55 рассказывал, что бюджетному учреждению «Госпиталь для ветеранов войн» выдали положительное заключение на проект капремонта здания на Рождественского, 2. До ликвидации здесь располагался роддом №5, а теперь в здание после завершения всех необходимых работ должен перебраться госпиталь.
В пресс-службе омского минздрава Городу55 уточнили, что капитальный ремонт запланирован на 2024 год и обойдется он в 406,4 млн рублей (в ценах на третий квартал 2023 года). Видимо, после успешного прохождения госэкспертизы следует ожидать объявления торгов на выполнение капремонта.
В связи с этим возникает вопрос, что будет с трехэтажным зданием на Гагарина, которое в настоящий момент занимает госпиталь, после его переезда. Сейчас здесь располагается консультативная поликлиника на 150 посещений в смену, гериатрический центр на 55 коек, терапевтическое и неврологическое отделения на 200 коек, диагностические структурные подразделения и аптека.
Как стало известно Городу55, в отремонтированное здание на Рождественского госпиталь переберется не полностью, на Гагарина хотят оставить поликлинику. Возможно, после этого часть помещений в центре Омска все же освободится, но пока их дальнейшая судьба неизвестна.
В минимущества Омской области вопрос по использованию здания еще не обсуждали. В пресс-службе ведомства Городу55 сообщили, что помещения на Гагарина в настоящий момент продолжают использоваться на праве оперативного управления госпиталем для ветеранов войн.