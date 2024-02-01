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Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Госпиталь для ветеранов войн на Гагарина

Переедет частично. В Омске на Гагарина хотят оставить поликлинику военного госпиталя

1 февраля 2024, 03:48
Фото: Город55
Госпиталь для ветеранов войн на Гагарина

Омский военный госпиталь не полностью переедет в здание бывшего роддома №5

В мае прошлого года госпиталь для ветеранов войн получил в свое бессрочное пользование участок на Рождественского с пятиэтажным зданием, освободившимся после ликвидации роддома.

Пару дней назад Город55 рассказывал, что бюджетному учреждению «Госпиталь для ветеранов войн» выдали положительное заключение на проект капремонта здания на Рождественского, 2. До ликвидации здесь располагался роддом №5, а теперь в здание после завершения всех необходимых работ должен перебраться госпиталь.

В пресс-службе омского минздрава Городу55 уточнили, что капитальный ремонт запланирован на 2024 год и обойдется он в 406,4 млн рублей (в ценах на третий квартал 2023 года). Видимо, после успешного прохождения госэкспертизы следует ожидать объявления торгов на выполнение капремонта.

В связи с этим возникает вопрос, что будет с трехэтажным зданием на Гагарина, которое в настоящий момент занимает госпиталь, после его переезда. Сейчас здесь располагается консультативная поликлиника на 150 посещений в смену, гериатрический центр на 55 коек, терапевтическое и неврологическое отделения на 200 коек, диагностические структурные подразделения и аптека.

Как стало известно Городу55, в отремонтированное здание на Рождественского госпиталь переберется не полностью, на Гагарина хотят оставить поликлинику. Возможно, после этого часть помещений в центре Омска все же освободится, но пока их дальнейшая судьба неизвестна.

В минимущества Омской области вопрос по использованию здания еще не обсуждали. В пресс-службе ведомства Городу55 сообщили, что помещения на Гагарина в настоящий момент продолжают использоваться на праве оперативного управления госпиталем для ветеранов войн.

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#Эксклюзивы#Омск#Минздрав#Капремонт#Медицина#Роддом#Новости#Министерство имущественных отношений#Историческое здание#Переезд#Юлия Истомина#Госпиталь для ветеранов войн
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