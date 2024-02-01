Переедет частично. В Омске на Гагарина хотят оставить поликлинику военного госпиталя

В связи с этим возникает вопрос, что будет с трехэтажным зданием на Гагарина, которое в настоящий момент занимает госпиталь, после его переезда. Сейчас здесь располагается консультативная поликлиника на 150 посещений в смену, гериатрический центр на 55 коек, терапевтическое и неврологическое отделения на 200 коек, диагностические структурные подразделения и аптека.