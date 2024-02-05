В Иране и Китае стало престижно изучать русский язык

В некоторых бывших советских республиках молодежь все меньше знает русский язык, но есть исключения. Например, в Белоруссии и Южной Осетии русский язык имеет статус государственного и его изучение обязательно, так как на нем пишутся важные документы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».