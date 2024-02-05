В Иране и Китае стало престижно изучать русский язык

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В некоторых бывших советских республиках молодежь все меньше знает русский язык, но есть исключения. Например, в Белоруссии и Южной Осетии русский язык имеет статус государственного и его изучение обязательно, так как на нем пишутся важные документы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В других странах русский не является государственным языком, но признан официальным. Это значит, что он используется в межнациональном общении и применяется в различных сферах, включая официальную переписку и государственное делопроизводство.
В Армении и Азербайджане каждый второй говорит по-русски, хотя русский язык считается иностранным. В некоторых школах даже есть «русские классы», где русский изучается как родной язык.