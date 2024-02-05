Омские власти выделили на проживание беженцев из ДНР и ЛНР более 26 млн рублей

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Информация о заключении контракта между муниципальной гостиницей «Иртыш» и министерством региональной безопасности Омской области появилась на сайте Госзакупок. Отметим, что это не первый договор сторон, ранее беженцы из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины уже проживали в гостинице по такому же соглашению.
В документах, прикрепленных к заявке министерства, указано, что на размещение беженцев выделено 26 157 648,72 рублей, за эту сумму гостиница должна обеспечить граждан жильем и питанием. Контракт рассчитан на 12 месяцев и действует с 1 января по 31 декабря текущего года.
Так, согласно документам, суточное размещение одного взрослого оценивается в 1090 рублей, а питание — в 972 рубля. Еда для детей от 3 до 18 лет будет стоить 967 рублей, для совсем маленьких (до 3 лет) — 1056 рублей.