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Омские власти выделили на проживание беженцев более 26 млн рублей

Омские власти выделили на проживание беженцев из ДНР и ЛНР более 26 млн рублей

5 февраля 2024, 09:03
Фото: 1MI

Омские власти выделили на проживание беженцев более 26 млн рублей

Размещением граждан из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины снова займется гостиница «Иртыш».

Информация о заключении контракта между муниципальной гостиницей «Иртыш» и министерством региональной безопасности Омской области появилась на сайте Госзакупок. Отметим, что это не первый договор сторон, ранее беженцы из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины уже проживали в гостинице по такому же соглашению.

В документах, прикрепленных к заявке министерства, указано, что на размещение беженцев выделено 26 157 648,72 рублей, за эту сумму гостиница должна обеспечить граждан жильем и питанием. Контракт рассчитан на 12 месяцев и действует с 1 января по 31 декабря текущего года.

Так, согласно документам, суточное размещение одного взрослого оценивается в 1090 рублей, а питание — в 972 рубля. Еда для детей от 3 до 18 лет будет стоить 967 рублей, для совсем маленьких (до 3 лет) — 1056 рублей.

Омские власти выделили 14 млн рублей на проживание беженцев из Донецка и Луганска
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#Омск#Омская область#Гостиницы#Новости#Беженцы#Гостиница#Гостиничный бизнес#Гостиница Иртыш#Анастасия Баянова#Гостиничный комплекс
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