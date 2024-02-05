Омские власти выделили на проживание беженцев из ДНР и ЛНР более 26 млн рублей

Информация о заключении контракта между муниципальной гостиницей «Иртыш» и министерством региональной безопасности Омской области появилась на сайте Госзакупок. Отметим, что это не первый договор сторон, ранее беженцы из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины уже проживали в гостинице по такому же соглашению.