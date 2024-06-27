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Гостиница Иртыш

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2024
Омские власти потратят 2 млн рублей на проживание беженцев в гостинице «Иртыш»
27 июня, 06:41
Омские власти выделили на проживание беженцев из ДНР и ЛНР более 26 млн рублей
5 февраля, 09:03
2023
Мэрия Омска назначила представителей в совет директоров гостиницы «Иртыш»
19 июля 2023, 05:09
На размещение приглашенных ко Дню города гостей мэрия Омска потратит 250 тысяч
В общей сложности нужно найти 31 гостиничный номер недалеко от городской администрации.
20 июня 2023, 13:26
Эффективно, но с провалами. В мэрии Омска оценили работу муниципальных предприятий
7 июня 2023, 14:23
Бывший банкрот Алексей Саяпин стал генеральным директором гостиницы «Иртыш»
31 мая 2023, 07:04

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