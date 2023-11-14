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Омские власти выделили 14 млн рублей на проживание беженцев из Донецка и Луганска

14 ноября 2023, 12:01
Фото: 1MI
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На проживание беженцев из Донецка, Луганска и Украины потратят 14 миллионов

Контракт на оказание услуг по размещению снова заключен с гостиницей «Иртыш».

Информация о заключении договора появилась на сайте Госзакупок. Согласно данным заявки, временное жилье будет предоставлено беженцам из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины. Контракт рассчитан на три месяца — с 1 октября до 31 декабря 2023 года.

В документах, прикрепленных к заявке министерства региональной безопасности, указано, что на размещение беженцев из резервного фонда областного правительства выделено 14, 4 миллионов рублей.

Так, согласно условиям контракта, гостиница организует заезд, проживание и выезд беженцев. Стоимость проживания в гостинице одного взрослого будет равна 1 090 рублей, ребенка до трех лет — 120 рублей.

Напомним, что такой же контракт был заключен в гостиницей «Иртыш» летом этого года. Тогда его срок был в два раза больше — с 1 июля по 31 декабря 2023 года, а цена — в два раза меньше — 7 946 100 рублей за весь период размещения.

Все стабильно. Беженцев из Донбасса и Украины поселят в омской гостинице «Иртыш»
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#Омск#Омская область#Новости#Беженцы#Анастасия Баянова#Проживание
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