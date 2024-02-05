Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Исповедь ополченца: онлайн-премьера документального фильма «Шиба» на gorod55.ru

Исповедь ополченца: онлайн-премьера документального фильма «Шиба» на gorod55.ru

5 февраля 2024, 08:19
Уроженец Донецка Владислав Шинкарь в 2014 г. в составе батальона «Восток» принимал участие в боевых действиях на Донбассе. В результате тяжелого ранения в одном из боев он потерял обе ноги, но не возможность ходить.

После долгой реабилитации Владислав решил продолжить сражаться за Донбасс, но уже в большом спорте. Бывший ополченец стал членом паралимпийской сборной России по фехтованию. Каждый год, перед началом больших соревнований, он приезжает в родной город, чтобы увидеться с самыми близкими, кто знает его по неизменному позывному «Шиба».

Документальный фильм создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Авторы фильма провели один день с ветераном сражений за Донбасс. Съемки проходили в декабре 2023 года в Донецке и Москве. Смотрите онлайн-премьеру документального фильма »Шиба» на gorod55.ru.

#Видео
Подпишитесь
Продолжение громкого дела, пожары, взлет и падение «ястребов». Омск в уходящей неделе
Вчера, 11:43
«Тема федерального значения». Из Омска в Новосибирск планируют запустить «Ласточку»
Вчера, 04:12
Редкая мутация. В Омской области в прошлом году родился ребенок с неизвестным полом
Сегодня, 06:36
Зарплата до 52 тысяч. В омском минстрое открыли вакансии для старших специалистов
Сегодня, 05:36
Всему виной яд. Стала известна причина неадекватного поведения косуль в Омске
Вчера, 06:58
В отрыве от столицы. Известно, сколько банковских вкладов сделали омичи в начале года
Сегодня, 06:31