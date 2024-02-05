Филолог Мария Серейкина назвала страны, где популярно изучать русский язык

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
В некоторых бывших советских республиках молодежь все меньше знает русский язык. Но есть исключения: в Белоруссии и Южной Осетии русский язык имеет статус государственного и его изучение обязательно. В этих странах на русском пишут важные документы.
В других странах русский не является государственным языком, но признан официальным. Это значит, что он используется как основное средство общения международными сообществами и в различных сферах, включая государственную переписку и делопроизводство, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Несмотря на потерю статуса официального языка в Таджикистане, русский все еще широко используется в образовании. В каждой школе, независимо от основного языка обучения, обязательно выделяются часы для изучения русского языка.
В Армении и Азербайджане каждый второй житель говорит по-русски, хотя этот язык считается иностранным. В некоторых школах даже есть специальные классы, где русский изучается как родной язык.
Даже в Турции доступно школьное обучение на русском языке благодаря частным русским школам, которые работают там из-за большого количества русскоязычных соотечественников.
Русский язык пользуется популярностью и в других восточных странах. Например, в Иране он считается престижным, а китайские студенты все чаще выбирают учебу в России в связи с укреплением отношений между Россией и Китаем.