Филолог Мария Серейкина назвала страны, где популярно изучать русский язык

Многие думают, что русский язык популярен только в бывших советских республиках. Однако на самом деле, интерес к нему проявляют жители разных стран мира. Об этом сообщает Мария Серейкина, официальный посол русского языка и эксперт по речи.