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Published Сегодня, 05:48

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Updated Сегодня, 05:52

Филолог Мария Серейкина назвала страны, где популярно изучать русский язык

5 февраля 2024, 05:48
Многие думают, что русский язык популярен только в бывших советских республиках. Однако на самом деле, интерес к нему проявляют жители разных стран мира. Об этом сообщает Мария Серейкина, официальный посол русского языка и эксперт по речи.

В некоторых бывших советских республиках молодежь все меньше знает русский язык. Но есть исключения: в Белоруссии и Южной Осетии русский язык имеет статус государственного и его изучение обязательно. В этих странах на русском пишут важные документы.

В других странах русский не является государственным языком, но признан официальным. Это значит, что он используется как основное средство общения международными сообществами и в различных сферах, включая государственную переписку и делопроизводство, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Несмотря на потерю статуса официального языка в Таджикистане, русский все еще широко используется в образовании. В каждой школе, независимо от основного языка обучения, обязательно выделяются часы для изучения русского языка.

В Армении и Азербайджане каждый второй житель говорит по-русски, хотя этот язык считается иностранным. В некоторых школах даже есть специальные классы, где русский изучается как родной язык.

Даже в Турции доступно школьное обучение на русском языке благодаря частным русским школам, которые работают там из-за большого количества русскоязычных соотечественников.

Русский язык пользуется популярностью и в других восточных странах. Например, в Иране он считается престижным, а китайские студенты все чаще выбирают учебу в России в связи с укреплением отношений между Россией и Китаем.

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