Александр Закондырин стал главой научного центра по экологии Минприроды России

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
В конце января руководитель Минприроды поддержал идею об объединении научных советов двух подведомственных министерству институтов, ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология», а также инициативу создания единого научного центра по экологии и природопользованию. Об этом пишет ТАСС.
ВНИИ «Экология» — это старейший институт, чья деятельность связана с решением природоохранных вопросов и заповедным делом. Институт расположен на юге Москвы, где занимает усадьбу Знаменское-Садки.
Ученому совету объединенных ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология» предстоит осуществлять координацию научных исследований по всем основным направлениям деятельности Минприроды. В состав совета войдут академики РАН, известные российские ученые, ведущие специалисты из сферы охраны водных ресурсов, сохранения лесов и биоразнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования. В ведении совета будут вопросы стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, задачи по совершенствованию законодательства и международного сотрудничества. По мнению министра, научные исследования по ключевым направлениям (вода, лес, отходы, биоразнообразие, развитие заповедных территорий, недропользование и геология) в разрезе государственных программ и федеральных проектов могут иметь важное прикладное значение и требуют эффективных отечественных разработок, методов и технологий природоохранной деятельности.
Александр Закондырин — российский эколог и общественный деятель, доктор экономических наук, автор многих научных работ по вопросам устойчивого развития городских агломераций и применения наилучших доступных технологий на крупных промышленных предприятиях. Он также является председателем общественного совета при Минприроды России, членом коллегии министерства. Награжден ведомственными наградами.