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Александр Закондырин стал главой научного центра по экологии Минприроды России

Александр Закондырин стал главой научного центра по экологии Минприроды России

5 февраля 2024, 17:31
Фото: 1MI
Руководитель общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин стал исполняющим обязанности директора Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) «Экология». Приказ об этом назначении подписал глава Минприроды Александр Козлов.

В конце января руководитель Минприроды поддержал идею об объединении научных советов двух подведомственных министерству институтов, ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология», а также инициативу создания единого научного центра по экологии и природопользованию. Об этом пишет ТАСС.

ВНИИ «Экология» — это старейший институт, чья деятельность связана с решением природоохранных вопросов и заповедным делом. Институт расположен на юге Москвы, где занимает усадьбу Знаменское-Садки.

Ученому совету объединенных ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология» предстоит осуществлять координацию научных исследований по всем основным направлениям деятельности Минприроды. В состав совета войдут академики РАН, известные российские ученые, ведущие специалисты из сферы охраны водных ресурсов, сохранения лесов и биоразнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования. В ведении совета будут вопросы стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, задачи по совершенствованию законодательства и международного сотрудничества. По мнению министра, научные исследования по ключевым направлениям (вода, лес, отходы, биоразнообразие, развитие заповедных территорий, недропользование и геология) в разрезе государственных программ и федеральных проектов могут иметь важное прикладное значение и требуют эффективных отечественных разработок, методов и технологий природоохранной деятельности.

Александр Закондырин — российский эколог и общественный деятель, доктор экономических наук, автор многих научных работ по вопросам устойчивого развития городских агломераций и применения наилучших доступных технологий на крупных промышленных предприятиях. Он также является председателем общественного совета при Минприроды России, членом коллегии министерства. Награжден ведомственными наградами.

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