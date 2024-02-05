Александр Закондырин стал главой научного центра по экологии Минприроды России

Ученому совету объединенных ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология» предстоит осуществлять координацию научных исследований по всем основным направлениям деятельности Минприроды. В состав совета войдут академики РАН, известные российские ученые, ведущие специалисты из сферы охраны водных ресурсов, сохранения лесов и биоразнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования. В ведении совета будут вопросы стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, задачи по совершенствованию законодательства и международного сотрудничества. По мнению министра, научные исследования по ключевым направлениям (вода, лес, отходы, биоразнообразие, развитие заповедных территорий, недропользование и геология) в разрезе государственных программ и федеральных проектов могут иметь важное прикладное значение и требуют эффективных отечественных разработок, методов и технологий природоохранной деятельности.