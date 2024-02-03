Стало известно, сколько водителей не хватает омскому пассажирскому транспорту

По словам директора предприятия на данный момент сильная нехватка кадров. Для полноценного выпуска автобусов и троллейбусов на линию необходимо 170 водителей. Сейчас же ситуация плачевная. Многие жители города жалуются на то, что транспорта не хватает, а тот, что выходит на маршруты, сильно переполнен пассажирами.