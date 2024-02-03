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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Директор ПП №8 рассказал, сколько водителей требуется предприятию

Стало известно, сколько водителей не хватает омскому пассажирскому транспорту

3 февраля 2024, 11:22
Фото: 1MI

Директор ПП №8 рассказал, сколько водителей требуется предприятию

Директор муниципального пассажирского предприятия «Пассажирсервис № 8» Марат Саликов сообщил, сколько требуется сотрудников, чтобы общественный транспорт начал полноценно работать, пишет NGS55.

По словам директора предприятия на данный момент сильная нехватка кадров. Для полноценного выпуска автобусов и троллейбусов на линию необходимо 170 водителей. Сейчас же ситуация плачевная. Многие жители города жалуются на то, что транспорта не хватает, а тот, что выходит на маршруты, сильно переполнен пассажирами.

Ранее редакция Города55 писала, что директор департамента транспорта Вадим Кормилец заявлял о кадровом дефиците, также рассказывал о заработной плате водителей. Сейчас их зарплата с учетом переработок составляет 73 тысячи рублей.

Нет водителей. В Омске не хватает работников общественного транспорта
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#Транспорт#Омск#Зарплата#Троллейбусы#Пассажирский транспорт#Автобусы#Водители#Анастасия Чернобаева
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