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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:22

Автобус

Нет водителей. В Омске не хватает работников общественного транспорта

26 января 2024, 05:17
Фото: 1MI
Автобус

Из-за недостатка водителей на маршруты Омска не вышли больше 20 автобусов

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец в программе «Вести.Подробности» разъяснил, почему так мало общественного транспорта на улицах города.

По словам руководителя, на ПП №8 сейчас острая нехватка кадров. На предприятии работают 680 водителей, нужно еще 167. Из-за этого на маршрут выходят меньше автобусов, по словам руководителя ведомства.

«Недовыпуск транспорта на муниципальных предприятиях составляет около 10%, у частников — около 20%. Для примера сегодня вместо 373 автобусов вышли в рейс 351, то есть минус 22 автобуса. Минус 6 троллейбусов», — говорит Вадим Кормилец.

Автобусы, которые сегодня не вышли, не выполнят 110 рейсов. Помимо водителей, предприятию не хватает ремонтников, заявил директор «Пассажирского предприятия №8» Марат Саликов.

Заработная плата водителей с учетом переработок составляет сейчас 73 тысячи рублей. Без переработок водители получают 55 тысяч рублей, рассказал Вадим Кормилец.

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#Транспорт#Омск#Заработная плата#Троллейбусы#Дефицит#Вадим Кормилец#Автобусы#Анастасия Чернобаева
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