Нет водителей. В Омске не хватает работников общественного транспорта

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
По словам руководителя, на ПП №8 сейчас острая нехватка кадров. На предприятии работают 680 водителей, нужно еще 167. Из-за этого на маршрут выходят меньше автобусов, по словам руководителя ведомства.
«Недовыпуск транспорта на муниципальных предприятиях составляет около 10%, у частников — около 20%. Для примера сегодня вместо 373 автобусов вышли в рейс 351, то есть минус 22 автобуса. Минус 6 троллейбусов», — говорит Вадим Кормилец.
Автобусы, которые сегодня не вышли, не выполнят 110 рейсов. Помимо водителей, предприятию не хватает ремонтников, заявил директор «Пассажирского предприятия №8» Марат Саликов.
Заработная плата водителей с учетом переработок составляет сейчас 73 тысячи рублей. Без переработок водители получают 55 тысяч рублей, рассказал Вадим Кормилец.