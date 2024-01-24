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Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 04:35

Для элитного долгостроя в омском ЖК «Золотые купола» снова ищут застройщика

Дом с 20-летней историей. Для элитного долгостроя в Омске снова ищут подрядчика

24 января 2024, 04:33
Фото: Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Омской области

Для элитного долгостроя в омском ЖК «Золотые купола» снова ищут застройщика

Предыдущие две попытки найти подрядчика для достройки дома так и не завершились подписанием договора.

Региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства снова объявил торги на завершение строительства проблемного дома на пересечении улиц Яковлева и Тарская. Элитный многоквартирный дом в ЖК «Золотые купола» начали строить 20 лет назад. Сейчас объект готов на 90%.

Аукцион объявляют уже в третий раз: первый раз участника — компанию «Стройтраст» — признали несоответствующим требованиям документации. При второй попытке даже определили победителя: фирму «Евротехстрой», согласившуюся выполнить работу за 985 млн рублей, но договор с ООО так и не подписали. Поэтому сейчас ищут нового подрядчика на объект.

Достроить элитный дом в центре Омска, квартир в котором дожидаются 292 дольщика, необходимо за 986,2 млн рублей (это начальная максимальная цена). На выполнение работ, по условиям контракта, будет 12 месяцев с момента подписания договора. Поэтому ввод дома в эксплуатацию стоит ожидать, вероятно, только в 2025 году. Заявки от компаний принимают до 8 февраля, подрядчика региональный фонд собирается выбрать 13 февраля.

Напомним, что возводить элитный дом в ЖК «Золотые купола» в 2004-м начинала «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина. Спустя шесть лет фирма стала банкротом. Дрокин, обвиняемый в особо крупном мошенничестве за двойную продажу квартир в элитном ЖК, девять лет скрывался от правосудия в Испании. Депортация предпринимателя в Омск последовала только в 2020-м. В ноябре 2021 года Дрокина осудили на 2,5 года, но из колонии ему удалось выйти раньше срока.

Дольщики ждали жилье годами. В Омске готовятся сдать два проблемных долгостроя
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#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Долгострой#Подрядчик#Торги#Дольщики#Новости#Владимир Дрокин#Элитное жилье#Юлия Истомина
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