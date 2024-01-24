Дом с 20-летней историей. Для элитного долгостроя в Омске снова ищут подрядчика

Напомним, что возводить элитный дом в ЖК «Золотые купола» в 2004-м начинала «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина. Спустя шесть лет фирма стала банкротом. Дрокин, обвиняемый в особо крупном мошенничестве за двойную продажу квартир в элитном ЖК, девять лет скрывался от правосудия в Испании. Депортация предпринимателя в Омск последовала только в 2020-м. В ноябре 2021 года Дрокина осудили на 2,5 года, но из колонии ему удалось выйти раньше срока.