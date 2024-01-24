Дом с 20-летней историей. Для элитного долгостроя в Омске снова ищут подрядчика

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства снова объявил торги на завершение строительства проблемного дома на пересечении улиц Яковлева и Тарская. Элитный многоквартирный дом в ЖК «Золотые купола» начали строить 20 лет назад. Сейчас объект готов на 90%.
Аукцион объявляют уже в третий раз: первый раз участника — компанию «Стройтраст» — признали несоответствующим требованиям документации. При второй попытке даже определили победителя: фирму «Евротехстрой», согласившуюся выполнить работу за 985 млн рублей, но договор с ООО так и не подписали. Поэтому сейчас ищут нового подрядчика на объект.
Достроить элитный дом в центре Омска, квартир в котором дожидаются 292 дольщика, необходимо за 986,2 млн рублей (это начальная максимальная цена). На выполнение работ, по условиям контракта, будет 12 месяцев с момента подписания договора. Поэтому ввод дома в эксплуатацию стоит ожидать, вероятно, только в 2025 году. Заявки от компаний принимают до 8 февраля, подрядчика региональный фонд собирается выбрать 13 февраля.
Напомним, что возводить элитный дом в ЖК «Золотые купола» в 2004-м начинала «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина. Спустя шесть лет фирма стала банкротом. Дрокин, обвиняемый в особо крупном мошенничестве за двойную продажу квартир в элитном ЖК, девять лет скрывался от правосудия в Испании. Депортация предпринимателя в Омск последовала только в 2020-м. В ноябре 2021 года Дрокина осудили на 2,5 года, но из колонии ему удалось выйти раньше срока.