«ЛУКОЙЛ-Пермь» ответит по делам об ущербе почве на сумму свыше 400 млн рублей

Также 17 февраля 2022 года тем же истцом (минприроды Республики Коми) был подан иск на сумму 20,7 миллиона рублей против ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Кроме того, в эту же дату был подан иск на сумму 1,2 миллиона рублей в связи с уничтожением земель на участке ГУ «Усинское лесничество». 3 мая 2023 года против ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» поступил иск на сумму 4,1 миллиона рублей.