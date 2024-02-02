«ЛУКОЙЛ-Пермь» ответит по делам об ущербе почве на сумму свыше 400 млн рублей

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Согласно информации, представленной Properm.ru, сумма исков только по уничтожению почвы составляет более 400 миллионов рублей.
Как пишет Properm.ru, глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале рассказала о победе ведомства в судебном процессе по возмещению ущерба, причиненного загрязнением почвы. В 2020 году на нефтепроводе на Харьягинском месторождении произошел разлив нефти. Правительство России поручило Росприроднадзору организовать внеплановую проверку, в результате которой было установлено превышение содержания нефтепродуктов в почве и рассчитан общий объем ущерба, причиненного окружающей среде, который составил 7,3 миллиона рублей.
В 2020 году компании «ЛУКОЙЛ-Коми» было направлено постановление о добровольном возмещении ущерба, однако компания оплату не произвела. После длительных разбирательств в конце 2023 года суд вынес решение о полном удовлетворении исковых требований Росприроднадзора. 18 января 2024 года ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», как правопреемник «ЛУКОЙЛ-Коми», компенсировало причиненный ущерб.
Кроме того, в конце 2023 года ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» выплатило 13,8 миллиона рублей по решению суда за ущерб, причиненный почвам от разлива нефтепродуктов на Южно-Хыльчуюском месторождении в Ненецком автономном округе. Это нарушение также было выявлено Росприроднадзором в 2020 году.
В Properm.ru провели анализ и установили количество исков, которые компания «ЛУКОЙЛ-Коми» получила с 2022 года, оплатить их придется ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
17 февраля 2022 года министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в лице Усинского лесничества подало иск к ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» за самовольное уничтожение земель лесного фонда. Сумма составила 38,7 миллиона рублей.
Также 17 февраля 2022 года тем же истцом (минприроды Республики Коми) был подан иск на сумму 20,7 миллиона рублей против ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Кроме того, в эту же дату был подан иск на сумму 1,2 миллиона рублей в связи с уничтожением земель на участке ГУ «Усинское лесничество». 3 мая 2023 года против ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» поступил иск на сумму 4,1 миллиона рублей.
21 июня 2023 года ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» получило иск из-за ущерба, причиненного лесам и природным объектам, расположенным на земельных участках государственного лесного фонда Усинского участкового лесничества, на сумму 5,5 миллиона рублей.
2 марта 2022 года поступили три заявления против ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на сумму 4,3 миллиона, 1,7 миллиона и 4,4 миллиона рублей, 5 марта 2022 года — на сумму 1,7 миллиона рублей, 6 мая 2022 года — на сумму 2,1 миллиона рублей. 3 мая 2023 года поступил иск на сумму 129,4 миллиона рублей.
В общей сложности в период 2022–2023 гг. в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» было подано свыше 20 исковых заявлений о возмещении вреда, причиненного лесным почвам в результате деятельности предприятия. Рассмотрение всех дел начнется в 2024 году.