Дамы прекрасны везде. В Омске выбрали самых красивых и талантливых осужденных

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В региональном УФСИН рассказали о всероссийском конкурсе «А ну-ка, девушки!». В нем участвовали женщины, находящиеся в омских колонии-поселении № 12 и следственном изоляторе № 1.
За звание победительницы боролись по три девушки от каждого учреждения. Им предстояло подготовить визитные карточки, творческие представления и рассказать о том или ином регионе страны. Участницы исполняли национальные танцы, рассказывали об истории и традициях. Кроме того, осужденные дамы участвовали в дефиле — демонстрации вечерних платьев. Жюри оценивало конкурсанток также и по тому, как они умеют готовить.
По итогам пяти туров в первом этапе конкурса в Омской области победила 23-летняя Полина Ахова в колонии-поселении № 12. А в СИЗО-1 победительницей признали 24-летнюю Елену К.
Теперь им предстоит участие в следующем туре. Организаторы отправили видеоматериалы о девушках во ФСИН РФ.