Дамы прекрасны везде. В Омске выбрали самых красивых и талантливых осужденных

За звание победительницы боролись по три девушки от каждого учреждения. Им предстояло подготовить визитные карточки, творческие представления и рассказать о том или ином регионе страны. Участницы исполняли национальные танцы, рассказывали об истории и традициях. Кроме того, осужденные дамы участвовали в дефиле — демонстрации вечерних платьев. Жюри оценивало конкурсанток также и по тому, как они умеют готовить.