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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

иллюстрация

Дамы прекрасны везде. В Омске выбрали самых красивых и талантливых осужденных

2 февраля 2024, 12:52
Фото: Город55
иллюстрация

В омских колониях выбрали самых красивых и талантливых осужденных девушек

Для заключенных женщин проводят конкурс, участницами которого становятся осужденные по всей России.

В региональном УФСИН рассказали о всероссийском конкурсе «А ну-ка, девушки!». В нем участвовали женщины, находящиеся в омских колонии-поселении № 12 и следственном изоляторе № 1.

За звание победительницы боролись по три девушки от каждого учреждения. Им предстояло подготовить визитные карточки, творческие представления и рассказать о том или ином регионе страны. Участницы исполняли национальные танцы, рассказывали об истории и традициях. Кроме того, осужденные дамы участвовали в дефиле — демонстрации вечерних платьев. Жюри оценивало конкурсанток также и по тому, как они умеют готовить.

По итогам пяти туров в первом этапе конкурса в Омской области победила 23-летняя Полина Ахова в колонии-поселении № 12. А в СИЗО-1 победительницей признали 24-летнюю Елену К.

Теперь им предстоит участие в следующем туре. Организаторы отправили видеоматериалы о девушках во ФСИН РФ.

Теперь официально. Осужденные будут отбывать наказание на омском заводе пластмасс
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#Общество#Омск#Омская область#Конкурс красоты#Конкурс#УФСИН#Новости#Осужденные#Заключенные уфсин#Алина Ясинская
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