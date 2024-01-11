Теперь официально. Осужденные будут отбывать наказание на омском заводе пластмасс

Исправительные работы могут устанавливаться на срок от двух месяцев до двух лет. Такое наказание обычно назначают за преступления небольшой и средней тяжести. Более чем в половине случаев на исправительные работы отправляют за неуплату средств на содержание детей. Среди других преступлений, например, нарушение неприкосновенности жилища и оскорбление представителя власти.