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Теперь официально. Осужденные будут отбывать наказание на омском заводе пластмасс

11 января 2024, 08:36
Фото: 1MI
Иллюстрация

В 2024 году омские осужденные будут отбывать наказание на заводе пластмасс

10 рабочих мест на заводе выделят для омичей, приговоренных к исправительным работам.

В список организаций, предназначенных для отбывания административного наказания в виде обязательных и исправительных работ, включили новую компанию — Омский завод литьевых пластмасс, который расположен на переулке Красном в Ленинском округе. Соответствующее постановление мэр Омска Сергей Шелест подписал 29 декабря 2023 года.

10 рабочих мест на заводе предоставят людям, приговоренным к исправительным работам. В итоге на территории Ленинского округа подобное наказание теперь смогут отбывать сразу 20 человек. В самой организации, как только появился проект постановления с таким изменением, опровергали готовность предоставить рабочие места осужденным.

Исправительные работы могут устанавливаться на срок от двух месяцев до двух лет. Такое наказание обычно назначают за преступления небольшой и средней тяжести. Более чем в половине случаев на исправительные работы отправляют за неуплату средств на содержание детей. Среди других преступлений, например, нарушение неприкосновенности жилища и оскорбление представителя власти.

ООО «Омский завод литьевых пластмасс» зарегистрировали в Омске в конце декабря 2022 года. Владеет и руководит компанией предприниматель Владислав Померанцев из Москвы. Он также является учредителем аналогичного завода литьевых пластмасс в поселке Вольгинский Владимирской области.

Напомним, что 100 осужденных также хотят привлекать к уборке снега, они будут помогать работникам УДХБ. Но для начала надо, чтобы проект постановления одобрил мэр города.

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#Общество#Омск#Омская область#Завод#Новости#Постановление#Осужденные#Исправительные работы#Юлия Истомина
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