Активы обанкротившегося «Омскгоргаза» передадут в областную собственность

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Договор временного хранения и эксплуатации имущества «Омскгоргаза» и «Омскгазсеть» на базе АО «Омскгазстройэксплуатация» подписал Виталий Хоценко и глава Росимущества РФ Яковенко. Об этом глава омского минэнерго Владимир Шнипко написал у себя в телеграм-канале. Согласно документам, активы должны будут перейти в собственность области.
По мнению Шнипко, такое решение позволит оперативнее решать проблемы и вопросы с газоснабжением региона, а также с затягиванием договоров на социальную догазификацию.
«В ближайшее время Росимуществом будут оформлены все необходимые документы, и это позволит вернуть „Омскгоргаз“ в региональную собственность», — написал глава минэнерго.
Отмечается, что коллектив обанкротившихся предприятий от изменений не пострадает, при согласии сторон, сотрудников переведут в штат АО «Омскгазстройэксплуатация».
Напомним, что АО «Омскгоргаз» уже прошло инвентаризацию имущества в рамках процедуры банкротства. Долги компании достигают 242 миллионов рублей.