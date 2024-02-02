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Активы обанкротившегося «Омскгоргаза» передадут в областную собственность

2 февраля 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Активы «Омскгоргаза» передадут в областную собственность

О том, что Хоценко и глава Росимущества РФ Яковенко уже подписали соответствующие документы, сообщил глава омского минэнерго Владимир Шнипко.

Договор временного хранения и эксплуатации имущества «Омскгоргаза» и «Омскгазсеть» на базе АО «Омскгазстройэксплуатация» подписал Виталий Хоценко и глава Росимущества РФ Яковенко. Об этом глава омского минэнерго Владимир Шнипко написал у себя в телеграм-канале. Согласно документам, активы должны будут перейти в собственность области.

По мнению Шнипко, такое решение позволит оперативнее решать проблемы и вопросы с газоснабжением региона, а также с затягиванием договоров на социальную догазификацию.

«В ближайшее время Росимуществом будут оформлены все необходимые документы, и это позволит вернуть „Омскгоргаз“ в региональную собственность», — написал глава минэнерго.

Отмечается, что коллектив обанкротившихся предприятий от изменений не пострадает, при согласии сторон, сотрудников переведут в штат АО «Омскгазстройэксплуатация».

Напомним, что АО «Омскгоргаз» уже прошло инвентаризацию имущества в рамках процедуры банкротства. Долги компании достигают 242 миллионов рублей.

Имущество обанкротившегося «Омскгоргаза» описали и оценили
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#Омск#Омская область#Газ#Газификация#Новости#Газоснабжение#Отключение газа#Газовое оборудование#Газопровод#Газовое отопление#Анастасия Баянова
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