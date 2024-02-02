Активы обанкротившегося «Омскгоргаза» передадут в областную собственность

Договор временного хранения и эксплуатации имущества «Омскгоргаза» и «Омскгазсеть» на базе АО «Омскгазстройэксплуатация» подписал Виталий Хоценко и глава Росимущества РФ Яковенко. Об этом глава омского минэнерго Владимир Шнипко написал у себя в телеграм-канале. Согласно документам, активы должны будут перейти в собственность области.