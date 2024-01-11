Имущество обанкротившегося «Омскгоргаза» описали и оценили

Напомним: «Омскгоргаз» банкротится по собственной инициативе с начала 2022 года. Все имущество и активы компании должны отойти государству из-за солидарного долга в 2.2 млрд рублей, который Генпрокуратура отсудила у Голушко, его бизнес-партнера Калинина, бывшего руководителя омской РЭК Константина Марченко и трех юридических лиц, одним из которых и стал «Омскгоргаз». В ноябре 2022 года в компании была введена процедура наблюдения, позже стало известно, что в АО найдены признаки преднамеренного банкротства. Кредиторы фирмы решили инициировать конкурсное производство в августе, а в ноябре это решение одобрил суд.