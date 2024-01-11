Имущество обанкротившегося «Омскгоргаза» описали и оценили

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В акционерном обществе «Омскгоргаз» в рамках процедуры банкротства прошла инвентаризация имущества. Из опубликованных описей следует, что в общей сложности компания располагает (практически или теоретически) активами на 170 млн рублей.
В описи основных средств фигурируют ряд газопроводов и сетей газораспределения, а также всевозможное оборудование (дозиметры, электрогенераторы и т. п.). Совокупная стоимость всего этого — 68,8 млн рублей. В акте инвентаризации финансовых вложений фигурируют еще 103,6 млн рублей. В частности, «Омскгоргаз» владеет всем уставным капиталом АО «Бизнес-Сервис» и 49% УК общества с ограниченной ответственностью «СТСК». Эта же фирма должна ему 21 млн рублей, а ООО «Сибагрохолдинг» — 11 млн рублей. На депозите в Альфа-Банк лежат принадлежащие «Омскгоргазу» 19,8 млн рублей.
Долги «Омскгоргаза» достигают в совокупности 242 млн рублей. Стоит отметить, что в числе основных кредиторов наряду с «Теплогенерирующим комплексом» (25,5 млн рублей) и «Тепловой компанией» (20,5 млн) все та же «СТСК»: ей «Омкгоргаз» должен 26,9 млн рублей.
«СТСК» («Сибирская трубопроводная строительная компания») зарегистрирована в Омске на улице Красных Зорь, в одном здании с «Омскгоргазом». 34% ее уставного капитала принадлежат ООО «УК „Акция“», а оставшиеся 17% — ООО «ХК „Акция“», бенефициарами которого сейчас являются бывший депутат Госдумы Андрей Голушко и жена бывшего депутата Заксобрания Омской области Сергея Калинина Екатерина Талызина.
Напомним: «Омскгоргаз» банкротится по собственной инициативе с начала 2022 года. Все имущество и активы компании должны отойти государству из-за солидарного долга в 2.2 млрд рублей, который Генпрокуратура отсудила у Голушко, его бизнес-партнера Калинина, бывшего руководителя омской РЭК Константина Марченко и трех юридических лиц, одним из которых и стал «Омскгоргаз». В ноябре 2022 года в компании была введена процедура наблюдения, позже стало известно, что в АО найдены признаки преднамеренного банкротства. Кредиторы фирмы решили инициировать конкурсное производство в августе, а в ноябре это решение одобрил суд.