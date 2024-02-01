Под самый корешок. В Омске поликлиника ищет подрядчика для вырубки 14 деревьев

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В Омске детская поликлиника № 7 на улице 5-я Кордная ищет подрядчика для обрезки и сноса аварийных деревьев на территории медицинского учреждения. Максимальная цена контракта составляет 135,5 тысяч рублей. Заявки от исполнителей принимают до 9 февраля.
Согласно документам, необходимо спилить 14 деревьев: 12 вязов и по одному тополю и иве. Обрезке подлежат 5 вязов. Подрядчик должен произвести все работы в течение 14 дней с момента подписания контракта.
«При сносе дерева высота пня не должна превышать 100 мм. В течение суток произвести вывоз порубочных остатков, обрезков, смета, прочего мусора, образовавшегося при выполнении работ, с погрузкой на автотранспорт с территории заказчика», — говорится в проекте контракта.
Ранее Город55 рассказывал, что УДХБ заплатит 1,6 млн рублей за обрезку и снос деревьев в двух округах Омска.