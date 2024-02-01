Под самый корешок. В Омске поликлиника ищет подрядчика для вырубки 14 деревьев

В Омске детская поликлиника № 7 на улице 5-я Кордная ищет подрядчика для обрезки и сноса аварийных деревьев на территории медицинского учреждения. Максимальная цена контракта составляет 135,5 тысяч рублей. Заявки от исполнителей принимают до 9 февраля.