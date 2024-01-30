Минус 46 деревьев. В Омске за омолаживающую обрезку и вырубку заплатят 1,6 млн рублей

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
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Updated Сегодня, 06:11
Городское УДХБ нашло подрядчиков для выполнения омолаживающей обрезки и сноса деревьев на территории Центрального и Советского округов. Всего за обрезку 354 деревьев и снос 46 деревьев победителям торгов заплатят 1,626 млн рублей. Начальная цена по трем аукционам была на 376 тысяч больше.
Обрезкой 100 деревьев на участке улицы Багратиона — от Челюскинцев до 2-й Барнаульской — за 440 тысяч рублей займется ООО «Аванта» из Омска. Контракт с компанией, которой владеет и руководит Анна Мельникова, заключили сегодня, 30 января.
Два других контракта на обрезку и снос деревьев в Центральном и Советском округе стоимостью 593 тысячи рублей каждый получил томский предприниматель Роман Ковалев.
В Центральном округе Ковалеву предстоит обрезать 140 деревьев и вырубить 10 зеленых насаждений. Произрастают они на пересечении улиц 2-я Совхозная и 21-я Северная, улице 2-й Челюскинцев, Декабристов, 106-108, пересечении Учебной и Печникова напротив дома №389, 2-й Барнаульской, 112, пересечении Челюскинцев в районе дома №106 и Арсеньева в районе дома №6, улице Багратиона.
В Советском округе под обрезку попали 114 деревьев и еще 36 под снос, которые находятся на Коммунальной, 21/1 и 23, Нефтезаводской от остановки Ермак до ОНПЗ, Бородина, 4/2, Королева, 2, Магистральной напротив дома «№39 и Блюхера, 24.
На оказание услуг у подрядчиков будет 15 рабочих дней с даты заключения контракта. Решение об обрезке и вырубке, как утверждается в техзадании, было принято «зеленой комиссией» в целях предотвращения угрозы жизни жителей, сохранности имущества и коммуникаций. По условиям контракта, исполнителям придется фотографировать каждое дерево до, в процессе и после обрезки, а после вывезти за собой ветки и весь мусор.
Напомним, что в минувшую пятницу состоялось первое в этом году заседание «зеленой комиссии». На нем одобрили вырубку больше 3,5 тысяч деревьев и 96 049 кв. м поросли.