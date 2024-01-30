Минус 46 деревьев. В Омске за омолаживающую обрезку и вырубку заплатят 1,6 млн рублей

На оказание услуг у подрядчиков будет 15 рабочих дней с даты заключения контракта. Решение об обрезке и вырубке, как утверждается в техзадании, было принято «зеленой комиссией» в целях предотвращения угрозы жизни жителей, сохранности имущества и коммуникаций. По условиям контракта, исполнителям придется фотографировать каждое дерево до, в процессе и после обрезки, а после вывезти за собой ветки и весь мусор.