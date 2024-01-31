Омские «Муниципальные рынки» включили в программу приватизации

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Сегодня, 31 января, в Омске прошло очередное пленарное заседание городского Совета. В одном из пунктов повестки фигурировал МУП «Муниципальные рынки», судьба которого уже много раз обсуждалась депутатами.
Город55 уже писал о том, что это предприятие должно быть реорганизовано до конца года во исполнение федерального законодательства. «Муниципальные рынки» являются одним из самых доходных городских активов, а поэтому депутаты долго откладывали окончательное решение. Была создана специальная рабочая группа, в мэрию был направлен запрос о том, какие в принципе существуют варианты решения проблемы. Чиновники ответили депутатам, что оптимальный выход — внесение МУПа в программу приватизации с последующим акционированием.
На сегодняшнем заседании депутаты одобрили предложение мэрии. Отметим, что муниципалитет должен остаться единственным акционером реорганизованных «Муниципальных рынков».