Омские «Муниципальные рынки» включили в программу приватизации

Город55 уже писал о том, что это предприятие должно быть реорганизовано до конца года во исполнение федерального законодательства. «Муниципальные рынки» являются одним из самых доходных городских активов, а поэтому депутаты долго откладывали окончательное решение. Была создана специальная рабочая группа, в мэрию был направлен запрос о том, какие в принципе существуют варианты решения проблемы. Чиновники ответили депутатам, что оптимальный выход — внесение МУПа в программу приватизации с последующим акционированием.