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Омские «Муниципальные рынки» включили в программу приватизации

Омские «Муниципальные рынки» включили в программу приватизации

31 января 2024, 05:57
Фото: 1MI

Омские «Муниципальные рынки» включили в программу приватизации

Судьбу МУПа определили в Омском городском Совете.

Сегодня, 31 января, в Омске прошло очередное пленарное заседание городского Совета. В одном из пунктов повестки фигурировал МУП «Муниципальные рынки», судьба которого уже много раз обсуждалась депутатами.

Город55 уже писал о том, что это предприятие должно быть реорганизовано до конца года во исполнение федерального законодательства. «Муниципальные рынки» являются одним из самых доходных городских активов, а поэтому депутаты долго откладывали окончательное решение. Была создана специальная рабочая группа, в мэрию был направлен запрос о том, какие в принципе существуют варианты решения проблемы. Чиновники ответили депутатам, что оптимальный выход — внесение МУПа в программу приватизации с последующим акционированием.

На сегодняшнем заседании депутаты одобрили предложение мэрии. Отметим, что муниципалитет должен остаться единственным акционером реорганизованных «Муниципальных рынков».

Омские депутаты одобрили приватизацию «Муниципальных рынков»
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#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Муниципальные рынки
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