Омские депутаты одобрили приватизацию «Муниципальных рынков»

Город55 уже не раз писал о перспективах «Муниципальных рынков». Все МУПы Омска к 1 января 2025 года должны быть реорганизованы во исполнение федерального законодательства, но решение по «Рынкам» депутаты долго откладывали: это один из самых доходных городских активов. Была создана специальная рабочая группа, в мэрию был направлен запрос о том, какие в принципе существуют варианты решение проблемы. Чиновники ответили депутатам, что создание АО оптимально, и вот теперь получили положительное решение.