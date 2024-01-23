Омские депутаты одобрили приватизацию «Муниципальных рынков»

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по муниципальной собственности. На нем обсуждались изменения в программу приватизации, и депутаты одобрили предложения городской администрации — в том числе и касающиеся преобразования МУПа «Муниципальные рынки» в акционерное общество.
Город55 уже не раз писал о перспективах «Муниципальных рынков». Все МУПы Омска к 1 января 2025 года должны быть реорганизованы во исполнение федерального законодательства, но решение по «Рынкам» депутаты долго откладывали: это один из самых доходных городских активов. Была создана специальная рабочая группа, в мэрию был направлен запрос о том, какие в принципе существуют варианты решение проблемы. Чиновники ответили депутатам, что создание АО оптимально, и вот теперь получили положительное решение.
— Были разные предложения, вплоть до того, чтобы предприятие разделить и продать по частям, — рассказал уже после сегодняшнего заседания глава комитета Максим Астафьев. — Совместно с администрацией мы пришли к выводу, что самым эффективным будет акционировать предприятие.
В городской администрации обещают, что муниципалитет останется единственным акционером «Рынков». Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.