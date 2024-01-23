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Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:05

Омские депутаты одобрили приватизацию «Муниципальных рынков»

Омские депутаты одобрили приватизацию «Муниципальных рынков»

23 января 2024, 07:05
Фото: 1MI

Омские депутаты одобрили приватизацию «Муниципальных рынков»

Окончательное решение будет принято на пленарном заседании городского Совета

В Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по муниципальной собственности. На нем обсуждались изменения в программу приватизации, и депутаты одобрили предложения городской администрации — в том числе и касающиеся преобразования МУПа «Муниципальные рынки» в акционерное общество.

Город55 уже не раз писал о перспективах «Муниципальных рынков». Все МУПы Омска к 1 января 2025 года должны быть реорганизованы во исполнение федерального законодательства, но решение по «Рынкам» депутаты долго откладывали: это один из самых доходных городских активов. Была создана специальная рабочая группа, в мэрию был направлен запрос о том, какие в принципе существуют варианты решение проблемы. Чиновники ответили депутатам, что создание АО оптимально, и вот теперь получили положительное решение.

— Были разные предложения, вплоть до того, чтобы предприятие разделить и продать по частям, — рассказал уже после сегодняшнего заседания глава комитета Максим Астафьев. — Совместно с администрацией мы пришли к выводу, что самым эффективным будет акционировать предприятие.

В городской администрации обещают, что муниципалитет останется единственным акционером «Рынков». Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Делить нельзя реорганизовывать: депутатам рассказали о будущем «Муниципальных рынков»
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#Омск#Новости#Городской Совет#Максим Астафьев#Николай Эйхвальд#Муниципальные рынки
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