Делить нельзя реорганизовывать: депутатам рассказали о будущем «Муниципальных рынков»

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В Омском городском Совете с конца прошлого года заседает рабочая группа по реорганизации МУПов. Предприятия такого рода должны быть реорганизованы до 1 января 2025 года, и главная задача группы сейчас — определиться с судьбой МУПа «Муниципальные рынки». Депутаты направили в мэрию просьбу «предоставить расчеты разных вариантов реорганизации» и уже получили ответ.
Из письма за подписью главы города Сергея Шелеста следует, что вариант с преобразованием муниципального предприятия в муниципальное учреждение отпадает сразу: рынки должны приносить прибыль, а «учреждения» — это некоммерческие организации. Делить МУП на несколько юридических лиц тоже совершенно ни к чему:
— Разделение нецелесообразно в связи с существенным ростом управленческих расходов в таком случае, — говорится в письме. — Увеличатся расходы на содержание административно-управленческого аппарата, включающие расходы на оплату труда, организацию и обслуживание рабочих мест.
Теоретически есть еще вариант ликвидации МУПа с передачей его активов непосредственно в муниципальную казну (потом эти активы можно продать или сдать в аренду). Авторы письма констатируют, что и этот путь не оптимален: продажа — всего лишь разовое получение прибыли, а при сдаче имущества в аренду возникает риск его нежелательного отчуждения.
В итоге остается только один способ реорганизации — превращение «Муниципальных рынков» в акционерное общество. В этом случае предприятие сможет и дальше приносить городу прибыль, а требования федерального законодательства будут выполнены.
Напомним: «Муниципальные рынки» — это один из наиболее доходных омских МУПов, и, судя по обсуждениям в комитетеГорсовета по вопросам экономического развития, его доходность может и должна быть повышена. С этим и связано повышенное внимание депутатов к судьбе предприятия.