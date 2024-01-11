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Разделение и ликвидацию омских «Муниципальных рынков» признали нецелесообразными

Делить нельзя реорганизовывать: депутатам рассказали о будущем «Муниципальных рынков»

11 января 2024, 07:57
Фото: 1MI

Разделение и ликвидацию омских «Муниципальных рынков» признали нецелесообразными

МУП должен быть преобразован в течение года, но есть варианты.

В Омском городском Совете с конца прошлого года заседает рабочая группа по реорганизации МУПов. Предприятия такого рода должны быть реорганизованы до 1 января 2025 года, и главная задача группы сейчас — определиться с судьбой МУПа «Муниципальные рынки». Депутаты направили в мэрию просьбу «предоставить расчеты разных вариантов реорганизации» и уже получили ответ.

Из письма за подписью главы города Сергея Шелеста следует, что вариант с преобразованием муниципального предприятия в муниципальное учреждение отпадает сразу: рынки должны приносить прибыль, а «учреждения» — это некоммерческие организации. Делить МУП на несколько юридических лиц тоже совершенно ни к чему:

— Разделение нецелесообразно в связи с существенным ростом управленческих расходов в таком случае, — говорится в письме. — Увеличатся расходы на содержание административно-управленческого аппарата, включающие расходы на оплату труда, организацию и обслуживание рабочих мест.

Теоретически есть еще вариант ликвидации МУПа с передачей его активов непосредственно в муниципальную казну (потом эти активы можно продать или сдать в аренду). Авторы письма констатируют, что и этот путь не оптимален: продажа — всего лишь разовое получение прибыли, а при сдаче имущества в аренду возникает риск его нежелательного отчуждения.

В итоге остается только один способ реорганизации — превращение «Муниципальных рынков» в акционерное общество. В этом случае предприятие сможет и дальше приносить городу прибыль, а требования федерального законодательства будут выполнены.

Напомним: «Муниципальные рынки» — это один из наиболее доходных омских МУПов, и, судя по обсуждениям в комитетеГорсовета по вопросам экономического развития, его доходность может и должна быть повышена. С этим и связано повышенное внимание депутатов к судьбе предприятия.

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#Омск#Горсовет#Николай Эйхвальд#Муниципальные рынки
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