Делить нельзя реорганизовывать: депутатам рассказали о будущем «Муниципальных рынков»

Теоретически есть еще вариант ликвидации МУПа с передачей его активов непосредственно в муниципальную казну (потом эти активы можно продать или сдать в аренду). Авторы письма констатируют, что и этот путь не оптимален: продажа — всего лишь разовое получение прибыли, а при сдаче имущества в аренду возникает риск его нежелательного отчуждения.