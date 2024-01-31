Эксперты доказали взаимосвязь дефицита железа и расстройств настроения

В ходе опроса было обнаружено, что у большинства людей с симптомами угнетенного состояния (47%) уровень ферритина — белкового соединения, в котором хранятся атомы железа в организме — составлял менее 45 мкг/л, что ниже нормальных значений. Также было замечено, что у 12% участников опроса уровень ферритина был чрезвычайно низким и требовал лечебной коррекции, пишут «Известия».