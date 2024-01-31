Эксперты доказали взаимосвязь дефицита железа и расстройств настроения

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
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Updated Сегодня, 14:14
В ходе опроса было обнаружено, что у большинства людей с симптомами угнетенного состояния (47%) уровень ферритина — белкового соединения, в котором хранятся атомы железа в организме — составлял менее 45 мкг/л, что ниже нормальных значений. Также было замечено, что у 12% участников опроса уровень ферритина был чрезвычайно низким и требовал лечебной коррекции, пишут «Известия».
Опрос также показал, что в России растет спрос на препараты, содержащие железо. Продажи этих препаратов в 2023 году выросли на 45% по сравнению с прошлым годом.
Согласно данным исследования, препараты с двухвалентным железом пользуются большим спросом, чем препараты с трехвалентным железом. Это особенно важно для взрослых людей, так как эти препараты лучше усваиваются организмом.
Исследование подчеркивает необходимость комплексного подхода к решению проблемы угнетенного состояния и железодефицитной анемии с участием профессиональных психологов и эндокринологов. Применение метода когнитивно-поведенческой терапии в сочетании с назначением препаратов по лечению железодефицитной анемии может быть более эффективным способом решения этой проблемы.