Денис Буцаев: В шорт-лист конкурса «Зеленый квадрат» вошли 53 автора работ

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Художники, вышедшие в финал, примут участие в образовательной программе на базе арт-кластера «Таврида» в Крыму.
По информации, озвученной главой РЭО Денисом Буцаевым, всего от претендентов на победу в «Зеленом квадрате» поступила 561 конкурсная заявка. Эксперты выбрали 53 эскиза и фото готовых работ, при изготовлении большей части которых использовались разные виды отходов и вторсырье: устаревшая электроника, битая посуда, упаковка тетрапак и всевозможные виды пластика. В своих произведениях конкурсанты постарались отразить такие значимые проблемы, как формирование в стране экономики замкнутого цикла, защита животного мира и бережное отношение к природным ресурсам. Об этом пишет newsnn.ru.
Лучшие из участников конкурса отправятся в Крым на образовательную программу Академии «Меганом» арт-кластера «Таврида». Они создадут новые арт-объекты или улучшат ранее разработанные концепты.
По заявлению Дмитрия Бойко, PR-директора департамента коммуникаций РЭО, в конкурсных проектах в основном получили отражение такие темы, как загрязнение водоемов пластиком и воздуха токсичными выбросами, а также сложности при переработке разных видов отходов и даже космический мусор. Эксперт дал высокую оценку тому, как художникам удалось вписать эти идеи в свои проекты. Он подчеркнул, что искусство входит в число самых мощных инструментов пропаганды осознанного потребления и экологии.
Итоговую экспозицию проектов представят по окончании «Тавриды». Авторы лучших работ смогут воспользоваться возможностью выставляться на различных площадках при поддержке РЭО.
С шорт-листом можно ознакомиться на официальном портале конкурса.
Академия творческих индустрий «Меганом» — это образовательный проект арт-кластера «Таврида». Центр круглогодично действует для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Академия расположена в бухте Капсель в Республике Крым.