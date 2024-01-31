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Денис Буцаев: В шорт-лист конкурса «Зеленый квадрат» вошли 53 автора работ

Денис Буцаев: В шорт-лист конкурса «Зеленый квадрат» вошли 53 автора работ

31 января 2024, 17:46
Фото: reo.ru
По словам Дениса Буцаева, гендиректора РЭО, 53 финалиста международного конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат» вошли в шорт-лист, опубликованный Российским экологическим оператором (РЭО). Тематика конкурса — экология и переработка отходов.

Художники, вышедшие в финал, примут участие в образовательной программе на базе арт-кластера «Таврида» в Крыму.

По информации, озвученной главой РЭО Денисом Буцаевым, всего от претендентов на победу в «Зеленом квадрате» поступила 561 конкурсная заявка. Эксперты выбрали 53 эскиза и фото готовых работ, при изготовлении большей части которых использовались разные виды отходов и вторсырье: устаревшая электроника, битая посуда, упаковка тетрапак и всевозможные виды пластика. В своих произведениях конкурсанты постарались отразить такие значимые проблемы, как формирование в стране экономики замкнутого цикла, защита животного мира и бережное отношение к природным ресурсам. Об этом пишет newsnn.ru.

Лучшие из участников конкурса отправятся в Крым на образовательную программу Академии «Меганом» арт-кластера «Таврида». Они создадут новые арт-объекты или улучшат ранее разработанные концепты.

По заявлению Дмитрия Бойко, PR-директора департамента коммуникаций РЭО, в конкурсных проектах в основном получили отражение такие темы, как загрязнение водоемов пластиком и воздуха токсичными выбросами, а также сложности при переработке разных видов отходов и даже космический мусор. Эксперт дал высокую оценку тому, как художникам удалось вписать эти идеи в свои проекты. Он подчеркнул, что искусство входит в число самых мощных инструментов пропаганды осознанного потребления и экологии.

Итоговую экспозицию проектов представят по окончании «Тавриды». Авторы лучших работ смогут воспользоваться возможностью выставляться на различных площадках при поддержке РЭО.

С шорт-листом можно ознакомиться на официальном портале конкурса.

Академия творческих индустрий «Меганом» — это образовательный проект арт-кластера «Таврида». Центр круглогодично действует для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Академия расположена в бухте Капсель в Республике Крым.

#Общество
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