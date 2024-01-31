Денис Буцаев: В шорт-лист конкурса «Зеленый квадрат» вошли 53 автора работ

По информации, озвученной главой РЭО Денисом Буцаевым, всего от претендентов на победу в «Зеленом квадрате» поступила 561 конкурсная заявка. Эксперты выбрали 53 эскиза и фото готовых работ, при изготовлении большей части которых использовались разные виды отходов и вторсырье: устаревшая электроника, битая посуда, упаковка тетрапак и всевозможные виды пластика. В своих произведениях конкурсанты постарались отразить такие значимые проблемы, как формирование в стране экономики замкнутого цикла, защита животного мира и бережное отношение к природным ресурсам. Об этом пишет newsnn.ru.