Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Журналистка Al Jazeera раскритиковала действия Байдена в Йемене

30 января 2024, 06:23
Во время брифинга между координатором по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джоном Кирби и журналисткой компании Al Jazeera Кимберли Халкетт произошел конфликт.

По информации СМИ, причиной стала дискуссия о действиях США в Ближневосточном регионе. Журналистка поставила Кирби под давление, задав ему вопрос о том, имел ли американский президент Джо Байден право приказать об ударе по хуситам в Йемене без согласия конгресса. В ответ Кирби заявил, что Байден обладает таким правом согласно Конституции.

RT отмечает, что Кирби был раздражен, когда Халкетт продолжила и заявила, что американский народ «недоволен» действиями Байдена. Обстановка еще больше накалилась, когда журналистка спросила, учитывает ли Байден свою популярность при определении стратегии действий в регионе. В ответ Кирби прервал Халкетт и заявил, что президент «не учитывает политический календарь» при защите американских войск и считает такие предположения оскорбительными.

Подпишитесь
Минус 46 деревьев. В Омске за омолаживающую обрезку и вырубку заплатят 1,6 млн рублей
Сегодня, 06:09
Дмитрий Сычев занял пост президента омского ФК «Иртыш»
Сегодня, 04:45
В омском Заксобрании подняли зарплату помощникам депутатов. Сколько им будут платить
Сегодня, 08:59
Осадки уменьшились. Омские синоптики рассказали, каким будет начало февраля
Сегодня, 07:49
С клиентской базой и без конкурентов. В Омской области продают похоронный бизнес
Сегодня, 07:45
Омичам объяснили, что делать, если «Горгаз» требует заключить договор на обслуживание
Сегодня, 04:43