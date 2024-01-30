Журналистка Al Jazeera раскритиковала действия Байдена в Йемене

RT отмечает, что Кирби был раздражен, когда Халкетт продолжила и заявила, что американский народ «недоволен» действиями Байдена. Обстановка еще больше накалилась, когда журналистка спросила, учитывает ли Байден свою популярность при определении стратегии действий в регионе. В ответ Кирби прервал Халкетт и заявил, что президент «не учитывает политический календарь» при защите американских войск и считает такие предположения оскорбительными.