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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

иллюстрация

Разбился насмерть. На стройплощадке в Омске с высоты упал рабочий

21 декабря 2023, 11:51
Фото: Город55
иллюстрация

На стройплощадке в Омске рабочий упал с высоты и разбился

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Сегодня вечером, 21 декабря, в областном центре произошел несчастный случай. На территории Советского округа погиб человек. Как рассказали Городу55 в региональном УМВД, сообщение об этом поступило в ведомство в 16:30.

Это был мужчина. Он работал на территории дома по улице Красный Путь, 143. Строитель разбился насмерть.

Других данных от полицейских пока не поступало. По данному факту проводится проверка.

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#Происшествия#Стройка#Омск#Омская область#Смерть#Новости#Стройплощадка#Эксклюзив#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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