Разбился насмерть. На стройплощадке в Омске с высоты упал рабочий

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
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Сегодня вечером, 21 декабря, в областном центре произошел несчастный случай. На территории Советского округа погиб человек. Как рассказали Городу55 в региональном УМВД, сообщение об этом поступило в ведомство в 16:30.
Это был мужчина. Он работал на территории дома по улице Красный Путь, 143. Строитель разбился насмерть.
Других данных от полицейских пока не поступало. По данному факту проводится проверка.