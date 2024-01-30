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Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Омские синоптики сделали прогноз на начало февраля

Осадки уменьшились. Омские синоптики рассказали, каким будет начало февраля

30 января 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney

Омские синоптики сделали прогноз на начало февраля

Начальник ФГБУ Обь-Иртышское УГМС Наталия Криворучко поделилась с омичами, что обещает жителям начало февраля.

По словам руководителя, осадки значительно уменьшились. За 28 и 29 января суммарно они не превысили 1 мм.

«Похолодало. В ночные часы от -9…-23° до -20…-29°, днём от -8…-17° до -11…-20°. На отдельных метеостанциях отмечалось образование изморози диаметром 1-5 мм», — сказала Наталия Криворучко.

С 30 января по 2 февраля будет преобладание поля пониженного атмосферного давления. В эти дни будет идти снег. Температура будет непостоянной. Например, ночью от -14 до -19°, при ясной погоде до -22…-27°. Днем столбик термометра покажет от -11 до -16°.

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#Общество#Погода#Похолодание#Осадки#Синоптики#Наталия Криворучко#Обь-Иртышское УГМС#Анастасия Чернобаева
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