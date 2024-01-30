Осадки уменьшились. Омские синоптики рассказали, каким будет начало февраля

С 30 января по 2 февраля будет преобладание поля пониженного атмосферного давления. В эти дни будет идти снег. Температура будет непостоянной. Например, ночью от -14 до -19°, при ясной погоде до -22…-27°. Днем столбик термометра покажет от -11 до -16°.