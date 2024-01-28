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Омск столкнется с устойчивыми заморозками и снегопадами

Внезапное потепление и снег. Стало известно, какая погода ожидает омичей на неделе

28 января 2024, 03:40
Фото: 1MI

Омск столкнется с устойчивыми заморозками и снегопадами

Зима продолжается — и прогноз погоды это только подтверждает: снегопады и устойчивые -20. Однако, выходные будут гораздо теплее.

По данным сервиса Ventusky, рабочая неделя для омичей начнется с уже устоявшихся температур: так, в понедельник столбик термометра продолжит удерживать позиции в районе от -22 и до -19 градусов. Во вторник температура незначительно повысится и в город вернутся снегопады — ожидаются температуры от -21 до -15, а осадки, по данным синоптиков, начнутся уже утром.

Среда будет достаточно комфортной для горожан: осадков не ожидается, а температура воздуха задержится на значениях от -15 до -17 градусов. А вот от четверга мягкости погоды ждать уже не приходится: утром ожидается пик холода (-21 градус), но в течение дня немного потеплеет — до -18 градусов.

Пятница сохранит температуры своего предшественника — в течение дня ожидаются колебания от -18 до -15 градусов и снегопад — он, по информации синоптиков, начнется во второй половине дня и, скорее всего, задержится до субботы — самого теплого дня недели.

Выходные начнутся с потепления: ночью температура повысится до -13, а с приходом солнца воздух прогреется до -5 градусов, снегопад тоже продолжится. Ну, а в воскресенье в городе впервые появится солнце: ожидается незначительная облачность (и это — в противовес всей пасмурной неделе) и температурные качели: утром температура ненадолго опустится до -19 градусов, в течение дня поднимется до -9, а с наступлением темноты вновь похолодает до -19 градусов.

Холод идет! Синоптики сделали прогноз погоды на выходные в Омской области
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#Погода#Омск#Новости#Температура#Осадки#Снегопады#Илья Скобин
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