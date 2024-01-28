Внезапное потепление и снег. Стало известно, какая погода ожидает омичей на неделе

Выходные начнутся с потепления: ночью температура повысится до -13, а с приходом солнца воздух прогреется до -5 градусов, снегопад тоже продолжится. Ну, а в воскресенье в городе впервые появится солнце: ожидается незначительная облачность (и это — в противовес всей пасмурной неделе) и температурные качели: утром температура ненадолго опустится до -19 градусов, в течение дня поднимется до -9, а с наступлением темноты вновь похолодает до -19 градусов.