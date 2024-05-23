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Наталия Криворучко

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2024
От 200 тысяч ежемесячно. Главный метеоролог Омска заработал за год около 2,5 млн
23 мая, 06:12
Поплыли? Зимой в Омской области выпало в полтора раза больше снега, чем ожидалось
21 марта, 06:30
Мороз по коже. Оттепель в Омской области сменится 22-градусным похолоданием
18 марта, 12:00
Паводок неминуем. Синоптики сделали прогноз погоды на март в Омской области
По прогнозам метеорологов, в снежном покрове достаточно много влаги, так что стоит ожидать обильные подтопления.
22 февраля, 07:46
Мороз крепчает. Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Омской области
Повышение температуры воздуха случится в предстоящий праздник, однако о приходе весны пока рано говорить.
20 февраля, 11:36
Осадки уменьшились. Омские синоптики рассказали, каким будет начало февраля
Начальник ФГБУ Обь-Иртышское УГМС Наталия Криворучко поделилась с омичами, что обещает жителям начало февраля.
30 января, 07:49
Морозная ночь и теплый день. Синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение
17 января, 06:35
Снова побит рекорд. В Омске второй день 2024 года стал самым теплым за 120 лет
3 января, 08:47
2023
Смерть медведицы, начало ледохода и уход ректора ОмГПУ. Субботний Омск
Итоги дня по версии Города55.
8 апреля 2023, 14:07
Оттепель вернется. Омская область с середины недели снова вступит в весеннюю пору
Морозные ночи миновали. Омичей в середине недели ждет облачность и сырость.
21 марта 2023, 05:40
Озимые выжили. Омские синоптики проанализировали прошедший январь
Синоптики рассказали, чем омичам запомнится первый месяц 2023 года.
2 февраля 2023, 14:00

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