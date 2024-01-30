КМСП: В 2023 году госкомпании перевели самозанятым 7 млрд рублей за товары и услуги

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Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:57
В прошлом году товары и услуги госкомпаниям поставляли почти восемь тысяч физических лиц, которые трудятся в режиме налога на профессиональный доход. В то же время в 2022 году подобных поставщиков было 4,5 тысячи. Об этом рассказал Александр Исаевич, гендиректор Корпорации МСП, компании, которая ведет контроль за соблюдением государственными компаниями 25% правительственной квоты на закупки у МСП и самозанятых, пишет iz.ru.
Сообщается, что всего за период с 2019 по 2023 год более 12,3 тысячи самозанятых заключили 23 тысячи договоров по 223-ФЗ на общую сумму 12,53 миллиарда рублей.
В прошлом году наибольшей востребованностью в системе закупок крупнейших заказчиков у самозанятых пользовались вспомогательные услуги, которые были связаны с вопросами финансового посредничества и страхования (на них выделили 1,32 миллиарда рублей), также популярными оказались рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка (0,99 миллиарда рублей), услуги в сфере творчества, искусства и развлечений (0,56 миллиарда), профессиональные, научные и технические услуги — 0,51 миллиарда, телекоммуникационные услуги — 0,41 миллиарда рублей.
При этом в 2023 году по сравнению с 2022 годом был зарегистрирован максимальный прирост объема закупок на услуги вспомогательные, относящиеся к сфере финансового посредничества и страхования (рост в 1272 раза), услуги профессиональные, научные и технические (в 7,5 раза), услуги в области творчества, искусства и развлечений (в 2,6 раза), услуги в области телекоммуникаций (в 2,5 раза).
«Распространение специальной 25% квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ», — указал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также добавил, что благодаря этой мере несколько лет подряд корпорация отмечает увеличение числа самозанятых в кругу поставщиков крупнейших заказчиков. Одновременно с этим отмечают рост объема закупок. В частности, по словам Исаевича, прошлый год стал рекордным в плане объемов закупок: в сравнении с 2022 годом они выросли более чем в два раза. Для того чтобы привлечь как можно больше самозанятых к сотрудничеству с госкомпаниями, КМСП регулярно устраивает специальные семинары, где делится всеми аспектами участия в закупках, подытожил гендиректор корпорации.
В 2023 году список регионов — лидеров по объемам закупок у самозанятых возглавила Москва: в столице они превысили 1,82 миллиарда рублей. За столичным регионом проследовали Краснодарский край (0,7 миллиарда) и Московская область (0,59 миллиарда), Санкт-Петербург и Курская область (они достигли объемов 0,31 миллиарда и 0,29 миллиарда рублей соответственно).