КМСП: В 2023 году госкомпании перевели самозанятым 7 млрд рублей за товары и услуги

«Распространение специальной 25% квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ», — указал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также добавил, что благодаря этой мере несколько лет подряд корпорация отмечает увеличение числа самозанятых в кругу поставщиков крупнейших заказчиков. Одновременно с этим отмечают рост объема закупок. В частности, по словам Исаевича, прошлый год стал рекордным в плане объемов закупок: в сравнении с 2022 годом они выросли более чем в два раза. Для того чтобы привлечь как можно больше самозанятых к сотрудничеству с госкомпаниями, КМСП регулярно устраивает специальные семинары, где делится всеми аспектами участия в закупках, подытожил гендиректор корпорации.