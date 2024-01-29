Теперь официально. ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента РФ

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
ЦИК проверила все необходимые документы и приняла постановление, согласно которому действующий президент России Владимир Путин зарегистрирован как кандидат на пост главы государства. Из 60 000 подписей 91 была признана недействительной, сообщают «РИА Новости». Также отметается, что в ходе заседания комиссия утвердила доверенных лиц Путина, их оказалось 198 человек.
Кроме того, Центральная избирательная комиссия объявила слоган предстоящих выборов, он звучит так: «Вместе мы сила — голосуем за Россию!».
Напомним, что выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Ранее Город55 рассказывал о самых неординарных выдвиженцах на этот пост. Среди них владелица сети бьюти-салонов, бывший пехотинец и подозреваемый в экстремизме.