Теперь официально. ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента РФ

ЦИК проверила все необходимые документы и приняла постановление, согласно которому действующий президент России Владимир Путин зарегистрирован как кандидат на пост главы государства. Из 60 000 подписей 91 была признана недействительной, сообщают «РИА Новости». Также отметается, что в ходе заседания комиссия утвердила доверенных лиц Путина, их оказалось 198 человек.