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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента РФ

Теперь официально. ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента РФ

29 января 2024, 09:05
Фото: 1MI

ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента РФ

Соответствующее постановление было принято сегодня, 29 января, на заседании Центральной избирательной комиссии.

ЦИК проверила все необходимые документы и приняла постановление, согласно которому действующий президент России Владимир Путин зарегистрирован как кандидат на пост главы государства. Из 60 000 подписей 91 была признана недействительной, сообщают «РИА Новости». Также отметается, что в ходе заседания комиссия утвердила доверенных лиц Путина, их оказалось 198 человек.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия объявила слоган предстоящих выборов, он звучит так: «Вместе мы сила — голосуем за Россию!».

Напомним, что выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Ранее Город55 рассказывал о самых неординарных выдвиженцах на этот пост. Среди них владелица сети бьюти-салонов, бывший пехотинец и подозреваемый в экстремизме.

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