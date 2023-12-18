Не Путиным единым. Необычные кандидатуры, претендующие на место президента РФ

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
За три месяца до выборов о желании принять в них участие заявили люди с разных уголков страны. Среди них есть и неординарные личности, о которых пойдет речь в этой статье.
Отметим, что слова о выдвижении на пост президента ни одного из кандидатов пока не имеют документального подкрепления, так как в Центризбиркоме еще не стартовала регистрация кандидатов.
Рада Русских — блогер из Екатеринбурга, а также владелица бьюти-студии и собственного бренда косметики. Кроме того, женщина занимается эзотерикой и магией. О желании выдвигаться на пост президента она сообщила в своем аккаунте в запрещенной соцсети.
Ранее Русских не имела опыта в политической деятельности, но, несмотря на это, планирует собрать 500 подписей и стать полноправным участником президентской гонки.
«Мы две недели готовили документы и еще нужна неделя плотной работы и нужно отработать первый этап. Мы подали заявление в ЦИК и после этого мы можем провести собрание сторонников, которые согласны, что я могу являться самовыдвиженцем. Моя задача — собрать 500 подписей от людей, которые согласны с моим мнением, что я в принципе могу стать хотя бы участником этой гонки и согласны нотариально заверить свой голос. Там будет работать большая команда нотариусов, потому что это сложно — так много подписей заверить, это наличие адвокатов, наличие юристов», — передают слова Рады Русских «Новые известия».
Кроме того, блогер добавила, что прочитает своим сторонникам лекцию по спиральной динамике и сделает фото со всеми желающими. Получается своего рода фан-встреча.
«И параллельно, чтобы какую-то пользу принести тем, кто потратит на меня время, я буду им лекцию читать по спиральной динамике, с вопросами из зала, мы можем пофоткаться — ну, как обычно на встрече с подписчиками — там тоже будет такая возможность», — отметила женщина.
Иван Отраковский — участник Общероссийского офицерского собрания выступает за возрождение СМЕРШа. Он выступает за возврат смертной казни, ужесточение миграционной политики и полный разрыв отношений с недружественными странами. Его мечта — национализировать российских топливно-энергетический комплекс, инфраструктурные монополии и банковскую систему.
«Касательно смертной казни он уточняет: применяться она будет по отношению к врагам, изменникам и предателям Родины, казнокрадам, наркоторговцам и педофилам. На своих Youtube-стримах морпех рассказал, что „после победы на выборах границы страны временно закроют, чтобы не дать уйти врагам, шпионам, изменникам, коррупционерам и не допустить вывоза ими материальных ценностей“, — рассказали о кандидатуре выдвиженца „Новые известия“.
На своих Youtube-стримах Отраковский называет проблемами, которые необходимо решать, вышки 5G, QR-коды и «электронный концлагерь». Кроме того, самовыдвиженец категорически против универсальных электронных карт, цифровых рублей и биометрии.
Бывший пехотинец выступает за полный запрет порногорафии, алкоголя и сигарет. Он предлагает продавать их в ограниченном числе магазинов за чертой города в определенные часы.
Интересно, что выдвинуть кандидатом на должность президента Отраковского предложило Общероссийское офицерское собрание во главе с полковником Квачковым (который был оправдан по делу о покушении на Анатолия Чубайса, но отсидел за несостоявшуюся попытку вооруженного мятежа).
Игорь Стрелков является бывшим военным комендантом Донецка и заявляет о желании принять участие в выборах даже несмотря на то, что 2023 год для него выдался очень непростым.
Так, в этом году Стрелкова признали виновным в крушении «Боинга-777», объявили в международный розыск. Также он вступил в публичный конфликт с Евгением Пригожиным, а в июле был задержан по подозрению в публичных призывах к экстремизму.
Сейчас выдвиженец находится в СИЗО и, по его словам, не имеет возможности для разработки и ведения полноценной предвыборной кампании. 7 декабря Мосгорсуд продлил его содержание под стражей до 24 мая 2024 года. Несмотря на это обстоятельство, «предвыборная кампания» Стрелкова продолжает работу.
«Объявляю набор в Инициативную Группу Выдвижения Игоря Стрелкова в кандидаты на пост президента России. Для того, чтобы это выдвижение состоялось необходимо, чтобы как минимум 500 человек, единовременно прибыли в точку сбора в Москве и поставили свои живые подписи за выдвижение. Это для меня далеко не первый набор добровольцев, но почти наверняка последний. Больше шансов собрать людей для Стрелкова уже не будет. Поэтому, прошу всех своих соратников, друзей, товарищей, приятелей и даже не приятелей, но тех, кто на грядущих президентских выборах хочет действительно иметь выбор, подписаться за выдвижение Игоря Стрелкова в президенты России», — пишут в телеграм-каналах.
На сегодняшний день известно еще несколько людей публично заявили о желании принять участие в президентских выборах в 2024 году. Это Екатерина Дунцова, журналист из Ржева; Борис Надеждин, политик и бывший помощник председателя правительства России, и Устин Чащихин, писатель.