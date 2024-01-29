Шотландия остается приверженцем гуманитарной поддержки палестинцев

В своем заявлении первый министр Шотландии подчеркнул важность поддержки палестинских беженцев и выразил уверенность в том, что нужно продолжать работу в этой области. Шотландия всегда старалась предоставлять гуманитарную помощь там, где она необходима, хотя у нее есть ограничения в финансовых ресурсах. Тем не менее, она будет продолжать помогать палестинцам. Ряд стран приостановили финансирование БАПОРа после обвинений Израилем в причастности сотрудников организации к инцидентам, произошедшим 7 октября, пишет RT.