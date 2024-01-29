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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Шотландия остается приверженцем гуманитарной поддержки палестинцев

29 января 2024, 10:29
Шотландия будет продолжать оказывать помощь беженцам из Палестины, несмотря на то, что некоторые страны приняли решение приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН.

В своем заявлении первый министр Шотландии подчеркнул важность поддержки палестинских беженцев и выразил уверенность в том, что нужно продолжать работу в этой области. Шотландия всегда старалась предоставлять гуманитарную помощь там, где она необходима, хотя у нее есть ограничения в финансовых ресурсах. Тем не менее, она будет продолжать помогать палестинцам. Ряд стран приостановили финансирование БАПОРа после обвинений Израилем в причастности сотрудников организации к инцидентам, произошедшим 7 октября, пишет RT.

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