Самолет, разбившийся в Афганистане, принадлежал омской модели Екатерине Агаповой

На данный момент Агапова руководит и владеет тремя бизнес-активами. Один из них зарегистрирован в Омске, на Волочаевской, — это «Агапэ Групп» со специализацией на «зрелищно-развлекательной деятельности». ООО «Лук Фантастик» «прописано» в Люберцах и занимается производством нательного белья. В прошлом Агапова владела 1% УК «Звездный парк», зарегистрированного в Москве, была директором этой фирмы, а также компаний «ЛД-Групп» и «Стар-групп» с официальной специализацией «Деятельность в области спорта прочая». Интересно, что в адресе ее электронной почты фигурирует название города Сочи.