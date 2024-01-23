Самолет, разбившийся в Афганистане, принадлежал омской модели Екатерине Агаповой

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В истории об аварийной посадке самолета Falcon 10 в Афганистане появились новые подробности. По данным СМИ, этот самолет принадлежал ООО «Атлетик-Групп», зарегистрированной в подмосковных Люберцах. Единственным учредителем и директором этой компании является Екатерина Агапова, уроженка Омска. Когда-то она победила на региональном конкурсе красоты и вышла в финал конкурса «Мисс Россия», а в 2015 году покинула Омск, выйдя замуж за столичного бизнесмена.
На данный момент Агапова руководит и владеет тремя бизнес-активами. Один из них зарегистрирован в Омске, на Волочаевской, — это «Агапэ Групп» со специализацией на «зрелищно-развлекательной деятельности». ООО «Лук Фантастик» «прописано» в Люберцах и занимается производством нательного белья. В прошлом Агапова владела 1% УК «Звездный парк», зарегистрированного в Москве, была директором этой фирмы, а также компаний «ЛД-Групп» и «Стар-групп» с официальной специализацией «Деятельность в области спорта прочая». Интересно, что в адресе ее электронной почты фигурирует название города Сочи.
Отметим, что «Атлетик Групп», согласно документам, занимается «деятельностью спортивных клубов». «Коммерсант» уточняет, что у компании нет сертификата на осуществление воздушных перевозок, из-за чего у следователей должны возникнуть дополнительные вопросы. По данным того же СМИ, одним из пилотов самолета был Аркадий Грачев, бывший муж Агаповой.
Напомним: самолет Falcon 10B 20 января летел из Паттайи в Москву, но из-за нехватки топлива запросил аварийную посадку в Кулябе (Таджикистан), а потом совершил аварийную посадку на склоне горы в Афганистане. Оба медработника и оба летчика остались в живых, а вот двое пассажиров погибли. В связи с этими событиями возбуждено уголовное дело.