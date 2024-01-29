Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Количество загрязняющих выбросов в Кемерове должно сократиться вдвое к 2030 году

29 января 2024, 11:28
В рамках Дня экологии на международной выставке «Россия» было заключено соглашение о воплощении федерального проекта «Чистый воздух» в городе Кемерово.

Информацию распространила пресс-служба администрации правительства Кузбасса. Этот проект является частью национального проекта «Экология», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Основная цель — к 2030 году уменьшить количество загрязняющих выбросов в Кемерово вдвое по сравнению с данными 2020 года, пишет sibdepo.ru

В Новокузнецке, где проект «Чистый воздух» уже действует с 2018 года, выбросы успешно сокращаются с опережением графика и город неоднократно признавался лучшим среди других участников. В 2023 году суммарный объем выбросов уменьшился на 11,5% — более чем на 38 тысяч тонн. Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила значительную работу по снижению нагрузки на атмосферу со стороны предприятия «ЕВРАЗ ЗСМК». Продолжается реализация национального проекта в Новокузнецке, а также с поддержкой Правительства России запускается проект «Чистый воздух» для решения проблемы выбросов в Кемерово. Об этом отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим, что в Норильске в рамках этого проекта реализуется серная программа.

Подпишитесь
Поплывут в реку. В Омске жители многоэтажек на Пригородной жалуются на новую стройку
Сегодня, 10:23
Безналичная оплата. В Омске планируют отказаться от наличного расчета в транспорте
Сегодня, 10:39
Пострадавших нет. В омской многоэтажке случился крупный пожар
Сегодня, 13:38
Суп с личинками и каша со стеклом. Чем кормят учеников в одной из омских школ
Сегодня, 09:47
Медина, Сумайя и Искра. Стали известны редкие имена новорожденных омичей
Сегодня, 12:28
Объявили тревогу. В пассажирском самолете по пути из Омска в Москву отказал двигатель
Сегодня, 08:34