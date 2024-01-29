Количество загрязняющих выбросов в Кемерове должно сократиться вдвое к 2030 году

В Новокузнецке, где проект «Чистый воздух» уже действует с 2018 года, выбросы успешно сокращаются с опережением графика и город неоднократно признавался лучшим среди других участников. В 2023 году суммарный объем выбросов уменьшился на 11,5% — более чем на 38 тысяч тонн. Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила значительную работу по снижению нагрузки на атмосферу со стороны предприятия «ЕВРАЗ ЗСМК». Продолжается реализация национального проекта в Новокузнецке, а также с поддержкой Правительства России запускается проект «Чистый воздух» для решения проблемы выбросов в Кемерово. Об этом отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.