Депутаты дали оценку развитию виноградарства и виноделия на Кубани

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
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Он подчеркнул, что виноградарство и виноделие являются важными сферами не только для образа Краснодарского края, но и для решения экономических и социальных задач региона, пишет ИА RuNews24.ru.
По данным кубанского Минсельхоза, на январь 2023 года в регионе занимались этими отраслями 328 организаций, а площадь плантаций составляла 30 тысяч гектаров (без учета личных подсобных хозяйств). В прошлом году было заложено новых виноградников на площади свыше 1800 га. В сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах было собрано более 274 тысяч тонн винограда при средней урожайности 118 центнеров с гектара. Основные виноградники находятся в Темрюкском и Крымском районах, а также в Анапе, Геленджике и Новороссийске.
Одной из важных составляющих развития данных отраслей является подготовка качественных посадочных материалов. В регионе функционируют пять питомниководческих хозяйств, которые производят более 8 миллионов саженцев в год.
Как отметил ранее глава Сочи Копайгородский, уже 4 года в городе работает флагманский проект «Выбирай сочинское», объединяющий под единым брендом более 100 местных производителей товаров и услуг.