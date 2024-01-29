Депутаты дали оценку развитию виноградарства и виноделия на Кубани

По данным кубанского Минсельхоза, на январь 2023 года в регионе занимались этими отраслями 328 организаций, а площадь плантаций составляла 30 тысяч гектаров (без учета личных подсобных хозяйств). В прошлом году было заложено новых виноградников на площади свыше 1800 га. В сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах было собрано более 274 тысяч тонн винограда при средней урожайности 118 центнеров с гектара. Основные виноградники находятся в Темрюкском и Крымском районах, а также в Анапе, Геленджике и Новороссийске.