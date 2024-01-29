Депутат перечислил категории граждан, которым полагаются бесплатные лекарства

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Но перечислить полный перечень таких категорий граждан сложно, так как формирование списка осуществляется на основании 2 источников финансирования: федерального и регионального бюджетов.
Как сообщает NEWS.ru, по официальной статистике, примерно 25% населения России составляют пенсионеры, которым, как минимум, положена скидка в 50% при покупке лекарств, рассказал депутат.
Также Чаплин отметил, что в категории граждан, имеющих право на социальные льготы, входят дети до трех лет, дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды до 18 лет, участники гражданской и Великой Отечественной войн, ветераны боевых действий, а также родители и супруги погибших при исполнении служебного долга военнослужащих и других. Депутат уточнил, что бесплатные лекарства могут быть получены через социальные аптеки. Если необходимого препарата нет в наличии, то аптека его закажет. При этом необходимо иметь направление от врача и подтверждение принадлежности к льготной категории.
Помимо этого, пенсионерам, работающим инвалидам II группы, инвалидам III группы, признанным безработными в установленном порядке, и другим категориям граждан положена скидка в 50% на лекарства. Существует также перечень заболеваний, при которых полагается помощь даже без принадлежности к льготной категории. К таким заболеваниям относятся онкология, бронхиальная астма, ревматические заболевания, диабет, инфаркт (лекарства можно получать бесплатно в течение шести месяцев), ВИЧ, ДЦП, рассеянный склероз и другие, пояснил депутат.
Чаплин подчеркнул, что это льготы федерального уровня, а значит, на них могут претендовать все граждане, независимо от региональной принадлежности. Кроме того, в каждом субъекте Российской Федерации существует также список региональных льгот. Например, жителям Крайнего Севера доступен расширенный перечень помощи.