Депутат перечислил категории граждан, которым полагаются бесплатные лекарства

Также Чаплин отметил, что в категории граждан, имеющих право на социальные льготы, входят дети до трех лет, дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды до 18 лет, участники гражданской и Великой Отечественной войн, ветераны боевых действий, а также родители и супруги погибших при исполнении служебного долга военнослужащих и других. Депутат уточнил, что бесплатные лекарства могут быть получены через социальные аптеки. Если необходимого препарата нет в наличии, то аптека его закажет. При этом необходимо иметь направление от врача и подтверждение принадлежности к льготной категории.