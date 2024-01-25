Лазарева сообщила об официальном разводе с мужем

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Лазарева поделилась, что ее фолловеры станут свидетелями первого развода иностранных агентов в истории России. «Да, мой статус иностранного агента остался прежним, но статус замужней женщины сменился на статус свободной женщины», — написала актриса.
Знаменитая пара зарегистрировала свои отношения несколько месяцев до рождения их дочери Софьи. Актриса рассказала, что они просто пошли в ЗАГС, чтобы оформить брак, и обменялись обручальными кольцами. Никаких церемоний молодожены не устраивали, пишет ИА RuNews24.ru.
В феврале 2022 года Лазарева и Шац (внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) расстались. Шоумен отправился в Израиль, а актриса уехала в Испанию.