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Лазарева сообщила об официальном разводе с мужем

25 января 2024, 16:59
Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) объявила о своем разводе с Михаилом Шацем (также внесенным Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Об этом актриса сообщила в своем личном блоге.

Лазарева поделилась, что ее фолловеры станут свидетелями первого развода иностранных агентов в истории России. «Да, мой статус иностранного агента остался прежним, но статус замужней женщины сменился на статус свободной женщины», — написала актриса.

Знаменитая пара зарегистрировала свои отношения несколько месяцев до рождения их дочери Софьи. Актриса рассказала, что они просто пошли в ЗАГС, чтобы оформить брак, и обменялись обручальными кольцами. Никаких церемоний молодожены не устраивали, пишет ИА RuNews24.ru.

В феврале 2022 года Лазарева и Шац (внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) расстались. Шоумен отправился в Израиль, а актриса уехала в Испанию.

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