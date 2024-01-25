Лазарева сообщила об официальном разводе с мужем

Знаменитая пара зарегистрировала свои отношения несколько месяцев до рождения их дочери Софьи. Актриса рассказала, что они просто пошли в ЗАГС, чтобы оформить брак, и обменялись обручальными кольцами. Никаких церемоний молодожены не устраивали, пишет ИА RuNews24.ru.