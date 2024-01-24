В Новороссийске река и стала чернеть и пениться от мусора

Сейчас проводятся исследования воды и почвы, после чего будет принято окончательное решение о масштабах ущерба и возможных мерах по восстановлению экосистемы. Стоит отметить, что год назад компания ООО «Терра-Н» уже получила административное наказание из-за похожего инцидента с переливом фильтрата.