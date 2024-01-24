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В Новороссийске река и стала чернеть и пениться от мусора

24 января 2024, 06:48
В Новороссийске река стала чернеть и образовывать пену из-за мусора. Загрязнение произошло из-за необычно сильных осадков, которые затронули мусорный полигон компании ООО «Терра-Н».

В результате вода с полигона вытекла в ручей Безымянный, а затем попала в реку Озерейку. Вода в реке начала пениться и приобрела темный цвет, что вызвало беспокойство у местных жителей и властей, пишет ФедералПресс.

Площадь загрязнения составила 240 квадратных метров. Компания утверждает, что предприняла все возможные меры для предотвращения загрязнения, но сложность состояла в том, что невозможно было предугадать длительность осадков.

Сейчас проводятся исследования воды и почвы, после чего будет принято окончательное решение о масштабах ущерба и возможных мерах по восстановлению экосистемы. Стоит отметить, что год назад компания ООО «Терра-Н» уже получила административное наказание из-за похожего инцидента с переливом фильтрата.

В России продолжаются экологические программы. Например, Норильск стал лидером в борьбе за чистый воздух.

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