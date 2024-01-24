Модные бренды получат поддержку от Корпорации МСП

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Задача данного проекта — помощь в сбыте их продукции на онлайн- и офлайн-площадках. Помимо этого, участники проекта могут рассчитывать на лизинг оборудования, льготные кредиты и другие меры поддержки. Подать заявку можно через цифровую платформу МСП.РФ, пишет ТАСС.
Раз в три месяца участники проекта будут участвовать в отборе брендов, победители которого будут размещаться в офлайн-магазинах на льготных условиях. Первым партнером проекта стал московский универмаг «ТЕЛЕГРАФ», разместивший уже 5 брендов косметики и одежды, произведённых субъектами МСП.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что для импортозамещения нужна поддержка отечественного бизнеса. Прежде всего это помощь на рынках сбыта, где важны маркетинг и упаковка. В этом направлении для участников проекта будут проводиться бесплатные акселераторы по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Также будет доступна финансовая поддержка, в том числе льготное кредитование.
В свою очередь, руководитель проекта «ТЕЛЕГРАФ», гендиректор универмага Trend Island Николай Константинов отметил, что универмаг — это мост между теми, кто производит модные товары, и теми, кто их покупает. Он выразил надежду на то, что проект поможет молодым брендам познакомить широкую аудиторию со своей продукцией.
Управляющий директор Ozon Сергей Беляков добавил, что для развития рынка электронной коммерции требуется рост числа продавцов и расширение ассортимента. Именно поэтому поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов компании.