Модные бренды получат поддержку от Корпорации МСП

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что для импортозамещения нужна поддержка отечественного бизнеса. Прежде всего это помощь на рынках сбыта, где важны маркетинг и упаковка. В этом направлении для участников проекта будут проводиться бесплатные акселераторы по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Также будет доступна финансовая поддержка, в том числе льготное кредитование.