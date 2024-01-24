Краснодарский край вошел в тройку популярных маршрутов для отдыха

Оказалось, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край привлекли большинство туристов, привлекая четверть всех путешественников. В прошлом году особенно заметен был рост интереса к Северному Кавказу. Дагестан стал особенно популярным направлением, количество туристов туда увеличилось на почти сорок процентов. Такой же тренд наблюдается и в других регионах округа. Интересно, что большинство туристов приезжает в эти регионы не из соседних республик, пишет ФедералПресс.