Количество россиян, обращающихся к психологам, увеличилось на 60% в 2023 году

Из нескольких наиболее распространенных проблем, которые выделяют специалисты, выделяются три основные. Первая причина — сложные отношения в паре (17% обращений). Вторая — эмоциональное истощение, вызванное работой и событиями в окружающей среде (15,9%). Многие сталкиваются с конфликтами на работе, трудностями адаптации и саморазвития. Третья причина — вопросы, связанные с эмоциональным состоянием (12%), такие как повышенная раздражительность, агрессия, плаксивость и чрезмерные реакции.