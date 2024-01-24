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Количество россиян, обращающихся к психологам, увеличилось на 60% в 2023 году

24 января 2024, 08:40
В минувшем году количество россиян, обращающихся к психологам и психотерапевтам, увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим годом. Эти данные получены из статистики клиентов компании, предоставляющей услуги психологической поддержки.

Наибольшее количество обращений пришлось на июнь. Женщины составляют 78% от всех клиентов онлайн-консультаций психологов, а средний возраст посетителей составляет от 32 до 38 лет. Большинство людей осознанно обращаются к специалистам для улучшения своего психологического состояния. Это можно объяснить повышенной психологической осведомленностью населения, пишет volga.news.

Из нескольких наиболее распространенных проблем, которые выделяют специалисты, выделяются три основные. Первая причина — сложные отношения в паре (17% обращений). Вторая — эмоциональное истощение, вызванное работой и событиями в окружающей среде (15,9%). Многие сталкиваются с конфликтами на работе, трудностями адаптации и саморазвития. Третья причина — вопросы, связанные с эмоциональным состоянием (12%), такие как повышенная раздражительность, агрессия, плаксивость и чрезмерные реакции.

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