Количество россиян, обращающихся к психологам, увеличилось на 60% в 2023 году

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:46
Наибольшее количество обращений пришлось на июнь. Женщины составляют 78% от всех клиентов онлайн-консультаций психологов, а средний возраст посетителей составляет от 32 до 38 лет. Большинство людей осознанно обращаются к специалистам для улучшения своего психологического состояния. Это можно объяснить повышенной психологической осведомленностью населения, пишет volga.news.
Из нескольких наиболее распространенных проблем, которые выделяют специалисты, выделяются три основные. Первая причина — сложные отношения в паре (17% обращений). Вторая — эмоциональное истощение, вызванное работой и событиями в окружающей среде (15,9%). Многие сталкиваются с конфликтами на работе, трудностями адаптации и саморазвития. Третья причина — вопросы, связанные с эмоциональным состоянием (12%), такие как повышенная раздражительность, агрессия, плаксивость и чрезмерные реакции.