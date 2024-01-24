К месту катастрофы самолета Ил-76 под Белгородом направлена комиссия ВКС

По информации ведомства, самолет, принадлежащий Воздушно-космическим силам, разбился в результате аварии. На борту находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), предназначенных для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Об этом пишет RuNews24.Ru.