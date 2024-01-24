К месту катастрофы самолета Ил-76 под Белгородом направлена комиссия ВКС

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
По информации ведомства, самолет, принадлежащий Воздушно-космическим силам, разбился в результате аварии. На борту находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), предназначенных для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Об этом пишет RuNews24.Ru.
На видеозаписях, сделанных перед происшествием, заснят предполагаемый момент падения самолета. На кадрах можно увидеть, как воздушное судно резко спускается за линией частной застройки и исчезает из виду, после чего следует взрыв.
Новость у крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области стала известна утром 24 января. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о трагедии.