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К месту катастрофы самолета Ил-76 под Белгородом направлена комиссия ВКС

24 января 2024, 12:17
Комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России отправлена к месту катастрофы военного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны России. Ее задачей будет проведение расследования и выяснение причин произошедшего инцидента.

По информации ведомства, самолет, принадлежащий Воздушно-космическим силам, разбился в результате аварии. На борту находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), предназначенных для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Об этом пишет RuNews24.Ru.

На видеозаписях, сделанных перед происшествием, заснят предполагаемый момент падения самолета. На кадрах можно увидеть, как воздушное судно резко спускается за линией частной застройки и исчезает из виду, после чего следует взрыв.

Новость у крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области стала известна утром 24 января. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о трагедии.

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