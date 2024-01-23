«Вспомнили программу ОБЖ». Омичка рассказала о мощном землетрясении в Казахстане

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Землетрясение случилось на границе Казахстана и Киргизии, затронуло и город Алматы. Свидетельницей чрезвычайного происшествия стала омичка Екатерина, которая застала начало толчков в своей квартире в Казахстане. По ее словам, трясло настолько сильно, что в доме шаталась люстра, дверцы шкафа и даже кровать.
«Около полуночи началось землетрясение. Мы собрали вещи и вышли на улицу со всеми. Позже нас распустили по домам, чтобы одеться тепло и быть готовыми. Через 40 минут был еще толчок. Как итог — за ночь мы вспомнили школьную программу ОБЖ», — передает слова женщины «Новый Омск».
Как сообщили в Минздраве Алматы, после случившегося помощь понадобилась 8 людям. Некоторые из них получили повреждения, когда самостоятельно пытались эвакуироваться из домов, прыгая со 2 и 3 этажей.