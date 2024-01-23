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Омичка стала свидетельницей мощного землетрясения в Казахстане

«Вспомнили программу ОБЖ». Омичка рассказала о мощном землетрясении в Казахстане

23 января 2024, 13:58
Фото: 1MI

Омичка стала свидетельницей мощного землетрясения в Казахстане

Сильные толчки повторялись несколько раз, в домах шаталась мебель, несколько человек пострадали.

Землетрясение случилось на границе Казахстана и Киргизии, затронуло и город Алматы. Свидетельницей чрезвычайного происшествия стала омичка Екатерина, которая застала начало толчков в своей квартире в Казахстане. По ее словам, трясло настолько сильно, что в доме шаталась люстра, дверцы шкафа и даже кровать.

«Около полуночи началось землетрясение. Мы собрали вещи и вышли на улицу со всеми. Позже нас распустили по домам, чтобы одеться тепло и быть готовыми. Через 40 минут был еще толчок. Как итог — за ночь мы вспомнили школьную программу ОБЖ», — передает слова женщины «Новый Омск».

Как сообщили в Минздраве Алматы, после случившегося помощь понадобилась 8 людям. Некоторые из них получили повреждения, когда самостоятельно пытались эвакуироваться из домов, прыгая со 2 и 3 этажей.

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#Омск#Омская область#Пострадавшие#Новости#Чрезвычайная ситуация#Чрезвычайное происшествие#Пострадавший#Землетрясение#Анастасия Баянова
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