«Вспомнили программу ОБЖ». Омичка рассказала о мощном землетрясении в Казахстане

Землетрясение случилось на границе Казахстана и Киргизии, затронуло и город Алматы. Свидетельницей чрезвычайного происшествия стала омичка Екатерина, которая застала начало толчков в своей квартире в Казахстане. По ее словам, трясло настолько сильно, что в доме шаталась люстра, дверцы шкафа и даже кровать.