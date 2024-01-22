Будьте готовы. В ближайшие сутки Омскую область накроет новая магнитная буря

Ожидается, что это будет слабая буря уровнем G1. Тем не менее метеозависимым стоит быть готовыми к возможным изменениям в состоянии. У геомагнитной активности будет два пика. Сначала буря «ударит» по Омской области в период с 6 до 9 утра. Вторая волна пойдет с полудня до 15 часов.