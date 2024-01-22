Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

иллюстрация

Будьте готовы. В ближайшие сутки Омскую область накроет новая магнитная буря

22 января 2024, 07:40
Фото: Город55
иллюстрация

В ближайшие сутки Омскую область накроет новая магнитная буря

Воздействие бури могут сильнее ощутить на себе метеозависимые омичи утром и в обеденное время.

Стало известно, что в ближайшие сутки Омскую область накроет большая геомагнитная буря. Соответствующий прогноз сделали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Ее воздействие жители региона ощутят уже во вторник, 23 января.

Ожидается, что это будет слабая буря уровнем G1. Тем не менее метеозависимым стоит быть готовыми к возможным изменениям в состоянии. У геомагнитной активности будет два пика. Сначала буря «ударит» по Омской области в период с 6 до 9 утра. Вторая волна пойдет с полудня до 15 часов.

До 18 февраля далее магнитных бурь на территории региона не прогнозируется. У метеозависимых в период активности на Солнце может кружиться голова, возникать слабость, тошнота и мигрени.

Снегопад и внезапное потепление. Стало известно, какая погода ждет омичей на неделе
Узнать подробнее
#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Новости#Магнитная буря#Метеозависимость#Алина Ясинская
Подпишитесь
Разваливающийся дом, снежные завалы и беды животных. Темы уходящей недели
Вчера, 10:43
Били и пытали шокером. Четверо омских полицейских выбивали показания из задержанных
Сегодня, 06:18
Зарплата до 67 тысяч. В суде Омска ищут начальника и специалиста в отдел обеспечения
Сегодня, 04:21
Годами игнорировали. Застройщика центра Омска обязали отремонтировать здание ТЭЦ-1
Сегодня, 04:26
Бандитский Омск. Количество преступлений за 2023 год в Омской области выросло
Сегодня, 04:49
Снегопад и внезапное потепление. Стало известно, какая погода ждет омичей на неделе
Вчера, 04:34