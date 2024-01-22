Будьте готовы. В ближайшие сутки Омскую область накроет новая магнитная буря

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Стало известно, что в ближайшие сутки Омскую область накроет большая геомагнитная буря. Соответствующий прогноз сделали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Ее воздействие жители региона ощутят уже во вторник, 23 января.
Ожидается, что это будет слабая буря уровнем G1. Тем не менее метеозависимым стоит быть готовыми к возможным изменениям в состоянии. У геомагнитной активности будет два пика. Сначала буря «ударит» по Омской области в период с 6 до 9 утра. Вторая волна пойдет с полудня до 15 часов.
До 18 февраля далее магнитных бурь на территории региона не прогнозируется. У метеозависимых в период активности на Солнце может кружиться голова, возникать слабость, тошнота и мигрени.