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Землетрясение

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2024
Ночной кошмар в Таштагольском районе: землетрясение встревожило жителей Кузбасса
20 сентября, 09:09
«Вспомнили программу ОБЖ». Омичка рассказала о мощном землетрясении в Казахстане
23 января, 13:58
2023
Будет ли землетрясение в Омске: прогнозы сейсмолога и карта землетрясений
10 марта 2023, 17:41
Мэра одного из городов Турции назвали героем из-за уцелевших при землетрясении домов
15 февраля 2023, 12:13
2022
Землетрясение, застрявший грузовик, новый защитник «Авангарда». Омск в среду
12 октября 2022, 14:42
На границе Омской области произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4.5 баллов произошло совсем близко к Омской области.
12 октября 2022, 01:42

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