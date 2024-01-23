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В РФ создали первую единую онлайн-базу льготного госимущества для МСП

В РФ создали первую единую онлайн-базу льготного госимущества для МСП

23 января 2024, 07:52
Фото: 1MI
Данные о свободном госимуществе различных форм собственности для субъектов МСП теперь аккумулированы в едином сервисе-агрегаторе на цифровой платформе МСП.РФ. Прежде информацию о доступном льготном имуществе можно было получить только в офисе МФЦ или при заказе выписки через «Госуслуги».

За формирование реестра имущества отвечает Корпорация МСП, сообщает ТАСС.

На данный момент база включает более 48 тыс. свободных объектов, постоянно дополняется данными из 85 регионов и свыше 7,5 тыс. муниципальных образований. Новый сервис, запущенный на цифровой платформе МСП.РФ, помогает представителям бизнеса подобрать удобное офисное помещение, производственную площадку или земельный участок с учетом требований предпринимателя. Сервис включает особый раздел с участками и помещениями, подходящими для гостиничного бизнеса, — в настоящее время насчитывается более 300 таких объектов.

По словам Александра Исаевича, генерального директора Корпорации МСП, в течение двух недель работы сервиса представители бизнеса воспользовались им свыше 7 тыс. раз. Это свидетельствует о потребности предпринимателей в льготном имуществе для развития своего бизнеса. Важным фактором является то, что сервис позволяет обеспечить прозрачность и открытость процессов реализации государственного и муниципального имущества. Кроме этого, на цифровой площадке МСП.РФ размещены данные об объектах, предлагаемых компаниям МСП на льготных условиях в рамках 209-ФЗ. Поиск работает по всем субъектам РФ. Также представители бизнеса могут оформить подписку на уведомления о новых объектах, соответствующих их запросам.

Сервис «Имущество для бизнеса» разрабатывался с упором на простоту, удобство и быстрый поиск. Предпринимателю, подобравшему объект по нужным параметрам, не надо разбираться, на какой электронной площадке будут проходить конкурсные процедуры и где найти владельца. Каждое предложение имеет ссылку на страницу торгов и контактные данные правообладателя. Чтобы подобрать необходимые площади, достаточно пройти авторизацию на МСП.РФ через «Госуслуги» и указать параметры для формирования перечня объектов.

Оценить преимущества нового сервиса на цифровой платформе могут владельцы компаний сегмента МСП, самозанятые или физические лица. При этом в перечне есть объекты, доступные на торгах только предпринимателям, включенным в реестр субъектов малого и среднего бизнеса, и самозанятым — крупные компании не могут участвовать в данных торгах. Такие объекты отмечаются в перечне специальными ярлыками.

Известно, что создателями цифровой платформы для малого и среднего бизнеса являются Корпорация МСП и Минэкономразвития России. В задачи проекта входит повышение доступности услуг и мер поддержки для предприятий сегмента МСП. Создание и развитие цифровой платформы происходит в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого стал президент Владимир Путин. Куратором является первый зампредседателя Правительства России Андрей Белоусов.

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