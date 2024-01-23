В РФ создали первую единую онлайн-базу льготного госимущества для МСП

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За формирование реестра имущества отвечает Корпорация МСП, сообщает ТАСС.
На данный момент база включает более 48 тыс. свободных объектов, постоянно дополняется данными из 85 регионов и свыше 7,5 тыс. муниципальных образований. Новый сервис, запущенный на цифровой платформе МСП.РФ, помогает представителям бизнеса подобрать удобное офисное помещение, производственную площадку или земельный участок с учетом требований предпринимателя. Сервис включает особый раздел с участками и помещениями, подходящими для гостиничного бизнеса, — в настоящее время насчитывается более 300 таких объектов.
По словам Александра Исаевича, генерального директора Корпорации МСП, в течение двух недель работы сервиса представители бизнеса воспользовались им свыше 7 тыс. раз. Это свидетельствует о потребности предпринимателей в льготном имуществе для развития своего бизнеса. Важным фактором является то, что сервис позволяет обеспечить прозрачность и открытость процессов реализации государственного и муниципального имущества. Кроме этого, на цифровой площадке МСП.РФ размещены данные об объектах, предлагаемых компаниям МСП на льготных условиях в рамках 209-ФЗ. Поиск работает по всем субъектам РФ. Также представители бизнеса могут оформить подписку на уведомления о новых объектах, соответствующих их запросам.
Сервис «Имущество для бизнеса» разрабатывался с упором на простоту, удобство и быстрый поиск. Предпринимателю, подобравшему объект по нужным параметрам, не надо разбираться, на какой электронной площадке будут проходить конкурсные процедуры и где найти владельца. Каждое предложение имеет ссылку на страницу торгов и контактные данные правообладателя. Чтобы подобрать необходимые площади, достаточно пройти авторизацию на МСП.РФ через «Госуслуги» и указать параметры для формирования перечня объектов.
Оценить преимущества нового сервиса на цифровой платформе могут владельцы компаний сегмента МСП, самозанятые или физические лица. При этом в перечне есть объекты, доступные на торгах только предпринимателям, включенным в реестр субъектов малого и среднего бизнеса, и самозанятым — крупные компании не могут участвовать в данных торгах. Такие объекты отмечаются в перечне специальными ярлыками.
Известно, что создателями цифровой платформы для малого и среднего бизнеса являются Корпорация МСП и Минэкономразвития России. В задачи проекта входит повышение доступности услуг и мер поддержки для предприятий сегмента МСП. Создание и развитие цифровой платформы происходит в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого стал президент Владимир Путин. Куратором является первый зампредседателя Правительства России Андрей Белоусов.