В РФ создали первую единую онлайн-базу льготного госимущества для МСП

По словам Александра Исаевича, генерального директора Корпорации МСП, в течение двух недель работы сервиса представители бизнеса воспользовались им свыше 7 тыс. раз. Это свидетельствует о потребности предпринимателей в льготном имуществе для развития своего бизнеса. Важным фактором является то, что сервис позволяет обеспечить прозрачность и открытость процессов реализации государственного и муниципального имущества. Кроме этого, на цифровой площадке МСП.РФ размещены данные об объектах, предлагаемых компаниям МСП на льготных условиях в рамках 209-ФЗ. Поиск работает по всем субъектам РФ. Также представители бизнеса могут оформить подписку на уведомления о новых объектах, соответствующих их запросам.